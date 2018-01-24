限制「實績」無法投標 廠商盼放寬資格

2018-01-24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕政府推動國車國造，前瞻計畫要興建多條捷運路線，但國內廠商卻受限於「實績」，恐連參加投標資格都沒有。台灣車輛公司副總經理周開誠直言，馬來西亞、印尼、韓國、中國都藉由國內軌道建設機會引進國產化，台灣現在卻對開放國內廠商、甚至與國外廠商合作一起投標都不願意，如此下去，台灣廠商恐怕永遠只能做代工。

許多國家都藉由國內軌道建設機會引進國產化，其中不乏世界貿易組織（ＷＴＯ）的政府採購協定（ＧＰＡ）會員國，但各國仍會依實際發展需要，要求外商與國內廠商合作，不代表無法兼顧本國產業發展機會；周開誠指出，適度修改投標資格，讓國內廠商有機會，不是做不到，只看願不願意，可請政府相關機構進行法規解釋或協助解決。

國產化碰到另一問題是，新產品如何取得驗證來替代實績，或許若可通過指定單位驗證代替，讓國內廠商願意花錢投入產品開發。台灣許多制度都是幾十年前訂的老規則，應檢討，像是軌道產品進口，台灣要五％關稅，但國外廠商整車進口卻只要二．五％，這就是在降低國內廠商競爭力。

政府講的軌道經濟，不應只有服務面，要從製造開始，搭配台灣已具備的土建、營運能力，才能到國際上打團體戰爭取標案；即便還無法跟國際大廠競爭，國內軌道產業只要形成產業鏈，就可創造就業機會，前瞻軌道建設若由國內來製造，至少可創造兩千至三千個就業機會。

周開誠強調，現在國內軌道產業相關廠商已有兩百多家，包含提供原物料、鋼板、車體結構、車輛內裝、椅子、冷氣、顯示器等，缺的就是實際案子可磨練，以提升國內廠商技術。