紅害連兩天 前50排放大廠擬強制降載

2018-01-23

〔記者楊綿傑、陳文嬋／台北報導〕兒福聯盟調查發現超過九成家長覺得空氣污染日益嚴重，三成五認為孩子上學之後呼吸道症狀或疾病變嚴重，更有超過四分之一孩子已經出現嚴重呼吸道症狀。環保署長李應元（見圖，記者陳文嬋攝）在高雄回應空污議題，表示未來紅害達兩天，將強制前五十排放大廠降載一至二成。他更號召全國一千三百萬用戶每戶日省○．一度，共省下一一八萬千瓦發電量，就可停掉高雄興達發電廠燃煤機組。

高市連四日空品達到紅害等級，由於國營事業占整體污染八成五，李應元昨視察排放硫氧、氮氧化物第一名的中鋼及voc（揮發性有機物）第一名的台船。他說明，近來因東北季風將境內污染物往南吹，加上高市處於無風狀態，導致大氣擴散不佳，造成污染物累積高屏地區。

李應元強調，全民是生命共同體，過去都是南電北送，近來因應高市紅害，興達發電廠已降載四十二％，從二百一十萬千瓦減為一百一十八萬千瓦，不足用電以中北部機組支援全國，形同「北電南送」。

他更以韓國首爾為例，全民省電關掉一座核能發電廠，號召全國每戶日省○．一度（相當於五燭光的燈泡五個小時），興達電廠燃煤機組就能停掉。

中鋼昨則首度承諾未來空品過半測站達紅害，且細懸浮微粒（PM2.5）濃度逐步上升，將停用一個燃煤機組，另二個燃煤機組將各減二成，淬火塔將由溼式改為乾式，今年三月前提送報告給市府。

九成家長認為空污嚴重

至於兒盟的「二○一八台灣家長空污認知與兒童影響狀況調查報告」，是於去年十月至十二月間，在北、中、南各選兩所位於交通要道或鄰近大型污染源的國小，邀請學童家長填寫實體問卷，總計回收二五三五份有效問卷，回收率約七十九％。

調查顯示大多數家長對空污危害相當憂心，四分之三家長期待學校應該添購空氣清淨機。但調查也顯示，關於空污的知識有七成二家長答錯，八成四家長沒有查詢空氣品質的習慣，只有三成五家長經常會教導孩子使用公共運輸工具。

環保署空保處長蔡鴻德表示，空氣品質其實是逐年改善，只是現在比較多人關注，不好的情形被放大，但更多人關心是好事，希望全民一起配合，從自己做起，例如接送孩子可以搭乘大眾運輸工具，或在接送區時不要怠速，都是非常實際的行動。