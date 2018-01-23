10海洋物種群聚 林園排水溝變海世界

2018-01-23

距海岸線600公尺 自成微型海洋生態

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市林園區海洋濕地公園附近排水溝，距離海岸線約六百公尺，同時冒出至少十種海洋生物，海葵大爆發約有百萬隻，像是盛開的花朵，層層相疊聚集在約二、三百公尺長溝渠內，形成露天的微型海洋生態奇觀。

排水溝位於港嘴里，多年前就有倒立水母、石斑魚現身，最近不僅數量暴增，連海葵、海綿、羽毛蕨藻、摩利魚、豆仔魚、鹹水吳郭魚、藤壺及鋼毛蟲也來相伴。

海葵數量最龐大，密密麻麻附著在溝壁上，不時可見五顏六色的海綿穿插其中，甚至有了繁殖跡象。向來讓船隻頭疼的藤壺也來搶佔地盤，羽毛蕨藻像是鋪在溝底的綠地毯，隨著潺潺流水恣意舞動，倒立水母優游，伴隨共生藻一起曬太陽行光合作用。

石斑魚、豆仔魚、鹹水吳郭魚群聚

畏光的石斑魚、摩利魚、豆仔魚、鹹水吳郭魚則躲在水溝蓋下，釣客把水溝當海釣場，運氣好可以釣上五、六斤重石斑魚。有魚群聚，當然少不了吃魚屍的「清道夫」鋼毛蟲。

林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華分析，養殖業者抽海水，將海中生物的卵、孢子、水螅體等一起抽上來，為海洋生物出現在陸地上主因，石斑魚則是從養殖場流出，羽毛蕨藻應該是跟隨九孔飼料鹿角藻而來。但這樣不足以讓牠們生存下來，必須要有乾淨水質與豐富食物。他解釋，林園區養殖業大多為室內魚塭，塭壁為水泥製，因此抽取、排放的海水乾淨，且廿四小時不停流動，提供了這些喜歡乾淨水質生物的溫床，養殖水含有豐富有機質，提供了食源。

鄰海洋濕地公園 兼養殖魚塭水道

這條排水溝也是林園海洋濕地公園潟湖的重要水源之一，海水被抽進養殖魚塭後，又經由排水溝渠排放進入濕地潟湖，在漲退潮時重回海洋，成為一個循環系統，源源不斷提供海洋生物生存條件。

林園區第四產銷班班長蘇德威說，排放的養殖水有機質豐富，海綿會過濾雜質，愛乾淨的羽毛蕨藻得以生存，提供吃藻維生的摩利魚、豆仔魚、鹹水吳郭魚食物，肉食性石斑魚則「大魚吃小魚」，形成食物鏈。

這次多數物種都是第一次出現，在當地養殖多年的蘇有元也嘖嘖稱奇，但他指出，林園海線沿岸生態變化多端，若有颱風、大水就會出現劇烈變化。例如以前最常見的孔雀蛤，幾乎一夕消失，十多年來「一顆也看不到」。