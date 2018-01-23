赴日實習獲正職 科大生月薪52K

2018-01-23

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣年輕人有廿二Ｋ低薪魔咒，但台北城市科技大學開辦會展學程，培育學生語文、儀態、活動規劃執行等專業，更提供海外實習，使三名大四學生被日本長谷川集團飯店相中，錄取為正式社員，月薪可達廿萬日圓（約台幣五萬兩千元）以上。

城市科大表示，近年力推學生到海外實習，並以會展學程，加強學生各方面能力，該學程主任洪正興表示，學生大一就有分班分級的語文課，並請來國慶大典司儀培訓團的業師李銓鑫，訓練學生口語及儀態，也加強活動規劃、執行等專業，從基礎扎根。

而城市科大也透過產學合作，和日本多個飯店鏈結，讓學生赴海外實習，日本飯店企業主也多次來台，直接相中表現優異的學生，如長谷川集團飯店社長阿部夏樹看中台灣年輕人的工作態度極具潛力，甚至有大將之風，多次來台攬才，今年也在十五日到城市科大，舉辦人才招募說明會，當場錄取三名大四學生呂侑芳、徐意茹與張雅媃。

呂侑芳曾在大三時在日本箱根王子飯店實習一年，磨練語文與旅館專業，如今被日企錄取成為正式員工，她說，自己夢想就是到海外工作，也獲父母支持，赴日就業不僅打開視野，更重要的是能夠擺脫台灣年輕人低薪窘境。

而城市科大會展學程去年的畢業生賴冠勳、李芸緁，也被阿部夏樹攬才，兩人在阿部夏樹訪台期間，臨時被指派為即席翻譯，讓對方留下深刻印象，認為台灣學生有大將之風，如今雙雙成功在日企飯店工作，更因表現被認同，一起登上公司形象DM，未來還有機會獲培養，成為儲備店長，協助公司拓展。