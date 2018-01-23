《爐石》電競賽 陳威霖稱霸全球

2018-01-23

〔記者蕭玗欣／綜合報導〕台灣選手逆轉勝，奪得世界冠軍！二○一七「爐石戰記」全球巡迴賽世界總決賽昨經過一個多小時的廝殺，台灣電競選手陳威霖（tom60229）奮力扭轉淘汰邊緣的逆境、反敗轉勝打敗美國選手，奪下世界冠軍，獲得廿五萬美元（約新台幣七四○萬元）的高額獎金，更成為首次在該賽奪下冠軍的台灣選手。

為台灣創紀錄 感謝家人粉絲支持

從台灣大學經濟系畢業卻走上電競職涯之路的陳威霖，賽後發表感言指出，感謝支持他的家人、粉絲，以及在荷蘭並肩奮戰的隊友，他更眼眶泛淚地說「重點是，台灣有座世界冠軍了」。

二○一七「爐石戰記」世界總決賽昨在荷蘭阿姆斯特丹登場，經過一個多小時的廝殺，台灣閃電狼戰隊的「大哥」陳威霖（tom60229），對戰美國好手Fr0zen，一度以○比二陷入淘汰邊緣，賽局陷入困境，但第三局之後，tom60229開始奮力挽回頹勢，最後決勝局，雙方演出翠玉德內戰，陳威霖更一一破解防守陣容，成功上演逆轉勝，以三比二的成績成功登頂世界冠軍。

陳威霖二○一四年就曾首度闖入「爐石戰記」世界賽，但當時表現並不好，賽後他談到這點坦言，「自從二○一四年輸過，我這幾年所有目標就是希望能再回到這舞台，至少打好比賽，這次可以贏得冠軍，算是非常非常地幸運。」

台大經濟系畢業 念書就愛打電玩

陳威霖在電競圈頗有名氣，事實上，成為一個職業電競選手並不在陳威霖的生涯規劃當中，台大經濟系畢業的他，原本就不想做證券相關或銀行業，而是希望進入「遊戲企劃」相關領域。

陳威霖表示，自己喜歡玩卡牌遊戲，電玩遊戲則是從小到大就很喜歡做的事情，他回憶，剛退伍的時候，數位卡牌遊戲《爐石戰記》剛推出，沒想到卻一路一直贏，意外打出名號，獲得閃電狼邀約入隊，如今已有四年的電競經歷。

「不管從哪裡畢業，我覺得找自己喜歡做的事情很重要。」而台灣的「爐石」玩家對這位「大哥」其實並不陌生，他目前隸屬「閃電狼」戰隊，去年以團隊獲得爐石戰記的黃金世界冠軍俱樂部盃冠軍，另外在台港澳菁英賽、全球巡迴賽、全明星賽等比賽也有出色表現，加上這次世界冠軍獎金，累積獎金總額近千萬，戰績相當輝煌。

總統蔡英文昨臉書PO文致賀指出：「恭喜威霖，也恭喜我的朋友《Flash Wolves》閃電狼職業電競隊。」她更強調，感謝「威霖用戲劇性的逆轉勝，讓全世界玩家看到台灣電競的實力」。