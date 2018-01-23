國光客運 調漲51條路線票價

2018-01-23

〔記者陳宜加／台北報導〕國內油價不斷攀高，公路總局核定客運票價可以調漲，近日已有不少業者公告漲價，包括墾丁快線由三九二元漲為四○一元；而國光客運更一口氣調漲旗下五十一條路線票價，各路線微漲一至八元不等、平均漲幅約二．五％，週五起實施新票價。

但國光也強調，據國光公告，國道路線包括一八一三路台北到基隆，全票五十五元漲為五十七元；一八一五路台北金青中心則從一二五元漲為一二八元；一八一六路台北桃園六十五元漲為七十三元；台北中壢七十五元漲為八十一元；台北新竹一三○元漲為一三五元。

短途部分，則有宜蘭頭城至鶯歌石從六十九元漲為七十一元、蘇澳至永樂里從二十四元漲為二十五元。

國光客運表示，票價調整主要因為油價到達公路客運票價調整門檻，但僅為微調，且使用回數票或電子票證即可享有優惠，用電子票證至少提供九五折優惠，部分路線更有八七折。

目前台北區監理管轄的十二家公路客運業者中，計有國光、三重、台北等三家客運業者申請調漲票價獲准。三重客運九一○二路北門到尖山腳區段票價從四十五元漲為四十八元，北客台北到大溪路線則從一一七漲為一二二元。

此外，公路總局統計，長途路線左營至墾丁的墾丁快線，現金票價已調漲九元，漲幅約二．三％。短途的桃園、新竹、苗栗、台聯、建明等業者，以及和欣、日統、台西、嘉義、新營等客運，起跳票價從廿四漲為廿五元。