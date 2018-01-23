暖冬衝擊白蘿蔔產量 菜脯喊漲

2018-01-23

〔記者蔡宗勳、周彥妤／綜合報導〕受暖冬與氣候陰晴不定影響，全台菜脯加工重鎮嘉義縣布袋鎮這季加工用白蘿蔔嚴重減產，一分地白蘿蔔的產量從以往約一萬兩千公斤，這季大幅萎縮至五千公斤以下，甚至提早耕除，減產導致菜脯工廠開工率不及五成，菜脯供不應求，價格也蠢蠢欲動，菜脯恐怕不再是平價美食的代表。

布袋鎮是全台菜脯加工重鎮，估計產量占全國九成五以上，原本上個月進入加工旺季，但因白蘿蔔歉收，開工率不及三成，這個月狀況好一點，開工率也僅有約五成，業者及工人都叫苦連天。

僅半數加工廠開工 業者叫苦

菜脯供應量全台第一的業者蔡永圳表示，以往一分地白蘿蔔產量約一萬兩千公斤，管理做得好，甚至超過一萬五千公斤，但這季大幅萎縮至五千公斤以下，甚至因生長狀況不理想，預期收成不佳而提早耕除，避免損失擴大。除產量銳減，白蘿蔔重量也大幅縮水，以往大多三至四公斤，甚至超過六公斤，但今年逾三公斤者不及五成，很多只有一、兩公斤，且裂果率增加，須切除龜裂處，影響菜脯產量。

加工業者邱世彬說，供應果菜市場的白蘿蔔生長期約兩個半月，加工用更需三個月，而農曆年後就不太適合再種植加工用白蘿蔔，也就是如果這陣子栽種的白蘿蔔產量無法恢復以往水準，今年菜脯供需將嚴重失衡。由於進貨成本大幅墊高，調整價格恐怕勢在必行。

北市2件竹笙漂白劑超標

此外，年節將屆，各地衛生局陸續展開年節食品抽驗。台北市衛生局昨日先公佈首批年節食品抽驗結果，共抽驗一九八件，計有七件產品添加物違規，包含兩件「梅乾菜」、一件「榨菜」、一件「無籽橄欖」、一件「木瓜」及兩件「竹笙」，其中又以竹笙不合格率最高，且有漂白劑超標逾廿倍情事。違規產品均已通知販售商及進貨端業者下架。

針對品質檢驗添加物不合格產品，依法可處製造業者或責任廠商三萬元以上三百萬元以下罰鍰。

北市府衛生局提醒，選購竹笙等產品時，避免聞起來有刺鼻味道、非自然原味等，販售商必要時應取得合格檢驗報告及產地合格證明。民眾在食用蔬果之前，應先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡十至廿分鐘，有助去除殘餘農藥。選購年節應景產品時，應選擇包裝完整、標示清楚食品較有保障。