南市府員工 禁帶塑膠袋進辦公室

2018-01-23

〔記者蔡文居／台南報導〕配合限塑政策，台南市政府啟動「限塑新生活運動」，率全國之先，從源頭減量，決定三月一日起限制市府員工不得攜帶一次性塑膠袋進辦公大樓，同時市府永華及民治辦公大樓也將試辦垃圾費隨袋徵收、單位需付費買專用垃圾袋，以減少垃圾量及塑膠袋的使用。

推廣環保餐具 多數員工樂見其成

台南市環保局長林健三表示，新措施已獲市府核定，自三月實施，該局也會派員赴各單位稽查，並列入市府內部考核評比；第一波實施對象以行政單位為主，學校則考慮下一波實施。

市府員工多樂觀其成。社會局社工師楊小萱表示，本身就會攜帶環保袋，「這樣做很好！」過多塑膠袋對環境生態不好。市警局吳姓警官說，剛開始或許會不方便，但習慣就好了，算是對環境「做功德」。林姓市民則大表支持，政府機關以身作則減少塑膠垃圾，值得稱許。

環保局表示，除禁帶一次性塑膠袋，市府也鼓勵同仁使用環保餐具、杯具、環保袋及垃圾袋裝滿垃圾再丟棄等，響應「袋袋相傳計畫︱大台南幸運１２３」，即 「每週一回收環保袋，每週二次不嫌多，布袋、紙袋及塑膠袋三袋相傳」，將在市府選點設置專櫃，提供環保袋供同仁使用。

環保局說，同日也將管制機關內業者不得免費提供購物用塑膠袋，與鼓勵同仁不用一次性餐具、杯具或塑膠袋雙管齊下，落實減塑新生活。

永華、民治大樓 試辦垃圾費隨袋徵收

另，市府永華及民治辦公大樓試辦垃圾費隨袋徵收，將採用垃圾專用袋，一方面加強資源回收以減少垃圾量，另一方面減少目前隨水費徵收垃圾處理費。容量卅三公升的較小袋子十三元，一百廿公升大袋則約四十六元；將由大樓單位自業務費中撥款購買垃圾袋，期望「以價制量」，促使員工減少垃圾。