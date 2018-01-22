繳一千二沒拔到蘿蔔 五人控農民詐欺

2018-01-22

〔記者蘇福男／高雄報導〕美濃冬季拔白玉蘿蔔體驗活動打出全國知名度，卻傳出首宗詐騙案件。陳姓網友在臉書社團「爆料公社」po文，花了一千二百元報名拔蘿蔔，活動因故取消，吳姓農民卻一再藉故拖延遲未退費。警方已接獲五名受害者報案，但吳男目前已失聯。

活動取消不退費 人也失聯

美濃區農會總幹事鍾清輝表示，農會去年舉辦「白玉蘿蔔股東會」活動，共推薦十位優質農民募集股份，遊客須提早付費，等作物成熟再來田區採收。吳姓農民的蘿蔔田並非農會推薦名單，但去年底曾接獲一組遊客抱怨電話，農會自覺責無旁貸，當時由農會買單招待，改安排到其他園區體驗，未來農會將再加強農民教育，也會嚴格把關。

鍾清輝提醒民眾，除可透過官方舉辦的蘿蔔股東會等活動，民眾也可向美濃區農會洽詢推薦優質農友。此外，盛產期當地蘿蔔田也開放下田拔蘿蔔，民眾可當場交錢拔蘿蔔，較不易受騙。

陳姓網友在「爆料公社」指稱，去年十月報名美濃客家宴拔蘿蔔，原定十二月拔蘿蔔行程臨時取消，要求退款，對方卻一再找理由拖延，最後連電話也不接。

旗山警分局調查，吳男透過網路招收體驗遊客，包含餐點在內每股一千二百元，在執行三場次活動後，第四場次因故取消，允諾退費卻失聯。吳男家屬表示，吳男最近經濟困難，離家近月、不知下落。