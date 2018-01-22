農作防猴害 擬建長城電圍網

2018-01-22

〔記者林彥彤／台北報導〕台灣獼猴初估達卅萬隻，十五縣市都曾傳出猴害，近年除了果園受損外，連平地葉菜田也遭殃。林務局祭出最新防治辦法，不僅加碼補助金額至四萬五千元，還放寬條件開放○．二公頃小農地聯合申請，預計打造「長城電圍網」。學者呼籲，除了防猴外，也應做物種數量調查，必要時可將獼猴保育等級降級。

15縣市受害 平地葉菜也遭殃

農委會初估，台灣獼猴數量約廿至卅萬隻，近十年全台高達十五個縣市、六十九個鄉鎮的果園，都曾受過獼猴的危害。其中，傳出猴害最多的是高雄地區，其次依序是彰化、台東、南投和雲林等地，損及作物以果樹為多，如香蕉、釋迦等，但近年也傳出平地葉菜類遭損害。

東海大學生命科學系教授林良恭分析，獼猴是素食且偏好甜食，因此多是果農受害，不過近年部分地區因外力餵食（如遊客、登山客餵食等），猴子數量激增，並入侵平地葉菜田。

補助金額加碼 種類、資格放寬

林務局副局長楊宏志指出，為幫助農民防治猴害，持續推動架設電網示範區，今年補助金額更從原本的四萬元加碼至四萬五千元，且補助資格從本來一公頃縮小成○．二公頃，不到○．二公頃的農田都可聯合申請架網。農作種類也從本來的果樹，新增蔬菜、豆類與薯類等三項，希望在平地農田多串聯起形成「長城」式的電圍網，希望阻隔獼猴往平地農田的覓食行為。

學者呼籲投入人力調查研究

林良恭表示，電圍網是目前實證最有效又不傷猴的防治辦法，且不能單打獨鬥，要整片田地一起搭設，因此打造長城電圍網的方向是對的；但他也提醒，台灣猴害問題雖嚴重，農政單位卻一直沒有投入人力調查研究。

他認為，農政單位應調查物種數量，若超過生態負擔且危害當地農業嚴重，必要時可將獼猴自保育類野生動物降級為一般野生動物。農委會則表示，目前正在評估。

台大森林環境暨資源學系教授袁孝維也提醒，不只猴子問題需要解決，一些山豬、野鴨或是八哥鳥等傷農作的問題，也需要政府腦力激盪想對策，讓生態與經濟能夠取得平衡。