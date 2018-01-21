重複領10次！彩印慢箋領藥 男騙倒社區藥局

2018-01-21

〔記者陳慰慈／新北報導〕便民的慢性病連續處方箋制度出現漏洞？

受憂鬱症所苦的黃姓男子，就診當日拿醫生開立的慢性病連續處方箋，先於醫院領藥，接著將處方箋彩色影印，到了第二、三次領藥日，先持正本到醫院領取，然後再拿偽製處方箋到社區藥局重複領藥，直到藥局無法核銷健保費才察覺被騙，新北地檢署日前依偽造文書、詐欺等罪起訴黃男。

涉偽造文書、詐欺罪起訴

慢性病連續處方箋最長效期為三個月，每次用藥量最多給一個月，醫師開立「慢性病連續處方箋」後，病患第一次得在就診醫院領藥，第二、三次可以向與健保署簽約的社區藥局領藥，也能選擇回原處方醫院領。

二○一五年十一月至二○一七年四月，黃男五度至新北市永和耕莘醫院就診，醫生開立慢性病連續處方箋給黃男，他於就診當日領藥後，以彩色影印連續處方箋，之後持正本到醫院領第二、三次藥。

無法核銷健保費 藥局才發現

同一期間，黃男還拿複印的連續處方箋，至永和一間社區藥局領藥，藥師不察，從二○一五年十二月至二○一七年六月，依連續處方箋上的藥品劑量給黃男，直到無法向主管機關核銷六千多元的健保費，才發現被騙報警。

黃男供稱，醫院開的抗憂鬱症、安眠藥等藥品劑量不夠，醫生又不願多開，為多拿一點藥，才想出偽造處方箋向藥局領藥。

檢方依據黃男複印的偽造處方箋，及藥局提出的管制藥品減損申請書等文件資料，認定他持五張假處方箋，前後向藥局領藥十次，害藥局損失六千多元，將黃男起訴。

新北市藥師公會理事長蘇國欽認為，這應「只是少數個案」，藥局必須向主管機關申報藥品數量、流向、進貨憑證等，藥師對藥品管控謹慎嚴格，且公會藥局有Line群組聯絡網，若發現民眾領藥狀況異常，會立即相互通報提醒，並報警處理。