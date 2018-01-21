土地公被逼「娶某」 村民鎖廟門拒婚

2018-01-21

信眾執意作媒 還寫好開聘單

〔記者劉濱銓／南投報導〕亂點鴛鴦譜！不顧土地公意願，信眾硬要替土地公娶土地婆！

擲筊請示 土地公未應允

南投縣竹山鎮鯉魚里護堤福德宮已有一百多年歷史，奉祀的土地公是村民重要守護神，惟近來有信徒迎來土地婆，執意要替土地公成親，甚至寫好開聘單，要求準備好紅湯圓、三牲等，預計本週五（廿六日，土地公入火安座日）土地婆就要迎娶入廟，但村民擲筊請示土地公意願，未獲聖筊應允，擔心屆時土地公被逼娶某，索性把廟門上鎖拒婚。

村民說，日前余姓信眾迎來土地婆，請至附近廟宇安放，向土地公廟務人員說，廿六日就要替土地公成親，要求依照開聘單備妥物品，以便到時迎娶土地婆入廟。但村民認為土地公娶妻事關重大，余某事先並未與地方商量，且經擲筊請示土地公，皆未獲聖筊應允，群起反對這門婚事。

雕刻土地婆 信眾：受佛祖指示

居民說，擲筊請示土地公，未獲聖筊應允，代表土地公無娶妻意願，就怕迎來土地婆會造成村里不安，後果沒人承擔得起。為防土地公遭逼娶某，廿六日前只要無廟務人員，廟門都將上鎖，村民也會勤加巡守，守住土地公的名聲。

針對村民極力反對土地公結婚，余姓信眾表示，他是受乩童、佛祖指示才募款雕刻土地婆，盼讓神尊能進駐土地公廟，就算最後無法如願也沒關係，他沒意見。

民俗專家廖大乙表示，民間常言「寧多一個人，不願多個神」，意指請神容易送神難，土地公結婚一般都會向地方託夢，或擲筊而定，這門婚事土地公並無意願，反而是有心人硬要撮合，後果難料。