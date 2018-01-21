換肺重生又罹癌…24歲罕病鬥士 譜寫勇氣之書

2018-01-21

〔記者林彥彤／台北報導〕先克服罕見疾病、再勇敢對抗癌症，廿四歲的生命鬥士黃奕勝證明他「不會放棄」的精神，出書分享其自身生命故事給更多人。

昨天是黃奕勝的新書發表會，分享他的生命故事。奕勝八歲時確診罹患罕病原發性肺動脈高壓病，原本無憂的童年變成以醫院為家，甚至被迫中斷學業，即使如此，年幼的他仍樂觀面對，帶給家人許多歡笑。

8歲罹罕病 18歲換肺

但藥物並沒有遏止病程變化。黃奕勝的爸爸黃文照說，兒子對抗罕病十年之久，十八歲那年因心臟衰竭再度進入醫院，他勇敢簽下同意書，決定靠葉克膜維生等待奇蹟，終於在三個月後等到肺臟並順利接受移植，成功戰勝罕病。

戰勝罕病 又罹鱗狀細胞癌

可是就在黃奕勝準備迎接新人生時，老天爺又開了另一個玩笑。黃文照說，前年九月，因褥瘡傷口久未癒合，進一步病理切片，才發現罹患鱗狀細胞癌，讓全家再度遭逢打擊。

抗病魔 與媽媽約定不放棄

黃奕勝不害怕病痛，只擔心父母難過，所幸經由罕病基金會的協助後，他與媽媽約定「不放棄」，他也發現分享自己的經歷可帶給他人勇氣，在與父母討論後將對抗疾病的故事寫成「報告老師 我才不會放棄」一書。

從小罹患罕病，從接受治療，再到現身說法鼓勵他人。黃奕勝寫道，小時候看世界，好多事，看起來很痛，看起來嚴格，看起來不公平，後來漸漸，懂了。

如同名導演魏德聖在書中所言：「生命的河也許波瀾壯闊，也許細水長流，無論如何最重要的是活的豪邁，活的燦爛。黑暗會讓我們看見光。」黃奕勝用他的故事勉勵更多人，該書的盈餘將全數捐給罕病基金會和原發性肺動脈高壓病友聯誼會。