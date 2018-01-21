消費者組網路自救會 促立法遏歪風

2018-01-21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕近年臉書、LINE等社群網站成為新興買賣商品管道之一，遭詐騙案件不勝枚舉，受害者憤而成立「臉書廣告購物退貨追查大連線」粉絲專頁自救，推動政府規定物流宅配載明寄件人資訊。曾遭受詐騙的消費者直言，應從法令端下手，才能遏止詐騙歪風。

「臉書廣告購物退貨追查大連線」粉絲專頁管理員許佩鑾表示，政府不能整天只想著用宣導方式來遏止詐騙行為，應該從法規面著手，例如過去宅配並未規定一定要註明寄件人聯繫資訊，受騙的消費者要求協助，宅配業者往往以個資法為由，拒絕提供。政務委員唐鳳召開協作會議後，其他受害者向中央反映，才有所改善。

設臉書粉專 以圖表教如何追討款項

許佩鑾分享她遭詐騙經驗，她透過臉書一頁式廣告購買除蟲產品，產品廣告頁面都是日文說明，但實際收到貨物，從外箱到說明書都是簡體字，打開後發現零件缺失，她立即透過臉書反映，賣家卻置之不理。許佩鑾瘋狂撥打寄件人聯繫電話，打了三天總算接通，發現竟是清關行，幸好最後追回貨款三千餘元。

她和其他受害者成立「臉書廣告購物退貨追查大連線」粉絲專頁自救，以圖表方式，教大家如何追討款項、辨別詐騙，已有逾萬人加入。曾有高中生揪團買鞋，總金額超過萬元，結果收到劣質商品，在粉專協助下追回款項。

她印象最深刻的案例，是一位受騙的消費者因求助無門，希望警察能幫忙，竟吃上誣告罪官司，雖然以不起訴偵結，但受害者在過程中傷財又傷心。

許佩鑾說，很多人受騙了，本能就是找警察，但警方通常會說這是「消費糾紛」，要民眾找消保官處理，消保官則說「境外交易無法可管」。

一位遭詐騙的退休醫護人員何太太，被朋友tag（標籤）在個彩妝代購臉書社團，認為該社團價格還算合理，購買近萬元彩妝品，但收到的東西不但有奇怪味道，包裝還掉漆，幸好跟宅配聯繫後順利要回款項。事後何太太檢舉該社團，卻因內容未涉及色情、暴力，不了了之；有同樣受騙經驗的郭小姐，則是反被社團管理員封鎖。

許佩鑾說，消保官建議收到貨物時，應先驗貨再付款，但實務上很難執行，許多送貨員不想承擔其他責任，且無法源規定可先驗貨，所以聽到消費者要求先驗貨，都建議消費者拒收。