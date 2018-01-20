下學期開始 新竹高中廢朝會

2018-01-20

六都明星高中 大多不考慮跟進

〔記者洪美秀、蔡亞樺、翁聿煌、謝武雄、蔡淑媛、洪瑞琴、黃旭磊／綜合報導〕創校九十五年的柯Ｐ母校新竹高中， 十八日召開校務會議，通過學聯會提案廢除每週一次的朝會，未來將由每月一次的月會取代，下學期開始執行；不過多所明星高中則不考慮廢除朝會。

新竹高中校長李明昭說，每週一次朝會，學生即使不參加也不能記缺、曠課，讓參加朝會的學生覺得不公平，且時間很短，扣掉整隊及頒獎，來不及宣導與學生有關的事務，因此決定利用每月一次，有五十分鐘時間的月會宣導，更具效果；經過師生一學期的討論，決議廢除朝會，改成「月會」，每個月選一個星期三的第五節，進行生活教育宣導。

新竹高中林姓高一學生說，「早該廢除朝會了，因為很無聊，幾乎都在頒獎，未來多出的時間可以做想做的事，實在太好了！」

李明昭說，新竹高中是新竹市第一個廢除每週一次朝會的國立高中；不過，新竹市實驗中學、新竹女中都未跟進，仍維持每週一次的朝會。

台北市建國中學校長徐建國表示，校內朝會為「功能性集會」，例如在會中頒獎例如段考成績前三名、秩序整潔，或進行災難疏散演練，這學期只辦了六次。

新北市板橋高中秘書邱幼樁說，曾詢問學生有關廢除朝會的意見，多數學生覺得每週二上午七點半的朝會已成師生的共同聚會時間，目前未考慮廢除朝會。

武陵高中：朝會是品格教育平台

桃園武陵高中校長林清波則斬釘截鐵地說，武陵不會取消朝會、不需跟別的學校起舞，高中畢竟不是大學，還要肩負生活、生命、品格教育，每週一的朝會就是最好的平台。

台中一中每週二開朝會，在操場開會或教室數位會議輪流舉辦；台中女中為每週二、五開朝會。

台南女中表示，朝會每週最多一次，若有頒獎表揚或活動宣傳才會在大禮堂舉行，而且考量PM2.5空污問題，未在戶外舉行升旗典禮；台南一中仍維持每週四早上舉行約廿分鐘的朝會，無廢除朝會的打算，但若當天空氣品質不佳，就會暫停舉行。

高雄中學校長謝文斌表示，每週舉行朝會，遇模擬考、月考或雨天取消，平均起來約每月舉行一次，朝會頒獎表揚學生，有其必要性；高雄女中秘書陳雲占表示，目前每週舉行兩次朝會，一次在戶外，一次在教室直播視訊，若空污嚴重就都改室內，朝會暫不取消。