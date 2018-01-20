友善耕作》青農翻轉農村 溪州尚水米譜永續農村曲

2018-01-20

〔記者陳冠備／彰化報導〕大量使用農藥，已在無形中傷害土地！一群來自台灣各地的年輕女孩對此感到痛心，她們在彰化縣溪州鄉鼓勵以生態方式來種稻，並成立「溪州尚水米」，還承租一棟老旅社來賣米。經過多年努力，當地的土壤逐漸回復，泥鰍又游回水田，甚至還有溪州的年輕人也回家種米了！

耕耘4年有成 泥鰍又游回水田

七年前，溪州鄉民不滿中科四期搶水成立自救會，住在當地的詩人吳晟與作家吳音寧發起「水田溼地計畫」，希望營造豐富的水田生態，生產友善環境的稻米，並與農民保價契作，吸引不少自救會成員加入，也吸引了一群來自北中南剛畢業的大學、研究生參與計畫。

這群平均年齡二十三歲的畢業生全為女性，對農業也並非所長，唯一的共通點就是學生時期都參與農村活動，對農業改革充滿熱忱。她們承租有九十七年歷史但已荒廢多年的成功旅社為據點，從頭改造旅社，在一樓賣書、賣咖啡，二樓辦展覽，打造文創空間，推廣當地品牌的「尚水米」，不但標榜「純」濁水溪米，且無毒、無農藥。

標榜天然無毒 收入提高二成

這個充滿願景的計畫，第一年有十一位農民耕種七公頃農地，至今已第四年，目前有二十位農民耕種十一公頃農地，每期作可產超過十一萬台斤的稻穀，農民收入從每分地一萬五千元增加到最高二萬三千元，相比慣行農法，收入提高二成以上。

溪州「尚水米」崇尚友善耕作方式，獲得不少青年與外界認同，紛紛吸引新竹、桃園、高雄等地三十五歲以下的青農加入，及十數家公司認購與投入耕作教育，去年送審農委會「友善環境耕作推廣團體」審認通過。

溪州尚水米農用書店店長巫宛萍表示，力行友善耕作的稻作，多半為社區所執行，且以自產自銷居多，但她們獨排眾議，以「保價收購價格」方式與農民簽約，並自負盈虧。在這段時間中，尚水米因不噴農藥、不施化肥，還要花時間除草，讓許多農民認為「不可行」，但因成效逐漸被人看見，每一年都有農民願意加入，讓天然無毒的濁水溪米賣到全國。巫宛萍說，為照顧農民（收入）、照顧生態（水田計畫）、照顧農鄉（人文、觀光），團隊投注不少心力，邀農民參與在地老屋修繕、社區營造與溪州黑泥季等，一起分享豐收的喜悅，溪州尚水米不只是賣米，更是希望與這塊土地結合，讓民眾品嚐尚水米時，也能感受美好人性的溪州味。