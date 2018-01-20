桶裝瓦斯用戶 最快下月起免付檢驗費

2018-01-20

〔記者陳宜加／台北報導〕叫瓦斯注意！國內目前約五○六萬戶使用桶裝瓦斯，多數業者收取三、四百元檢驗費，消保處與經濟部制定最新應記載及不得記載事項，最快二月底開始，業者不得收檢驗費，若業者回收時仍有殘餘氣量，應按比例退還消費者氣價，違者最高可罰五十萬元。

逾5百萬戶可省下3、4百元

桶裝瓦斯消費爭議不斷，消保處統計，去年總計超過一百五十件申訴案件，主要類型為業者未全額退還瓦斯鋼瓶押金、鋼瓶屆期而加收檢驗費等。消保處與經濟部擬訂「家用液化石油氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」，保障雙方權益。

消保處簡秘陳星宏指出，桶裝瓦斯的容器為業者財產，購置、檢驗與相關維修等費用由業者負擔，不得轉嫁至消費者；除非消費者久未歸還瓦斯鋼瓶，業者方能酌收「使用費」，超過一年歸還使用費兩百元、兩年歸還使用費不超過四百元。

他也說，業者事先收取押金時應給予收據，回收瓦斯鋼瓶時全數退還消費者，若因住家偏遠或高樓，加收額外費用也須事先說明；消費者若退還未使用完的瓦斯，業者應依「回收瓦斯當日交易價格」，依殘餘液化石油比例退還費用。

不少使用者擔心瓦斯鋼瓶過期、瓦斯漏氣等問題，陳星宏也表示，瓦斯業者提供的桶裝瓦斯，距離下次應檢驗日期需至少相隔十天以上；另外，瓦斯業者應至少每二年提供一次供氣設備安全檢測。

消保處昨表示，最新應記載及不得記載事項將於二月底至三月中旬上路，如果業者違規而且限期未改善，依法可處以三萬至五十萬元罰鍰。