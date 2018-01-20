寒流+大雨 全台農漁損破億

2018-01-20

〔記者吳欣恬、王峻祺、葉永騫、吳柏緯／綜合報導〕今年一月八日報到的寒流雖然已經離開台灣，但造成國內農業損失的金額仍在增加，截至昨日已經達一億零九十一萬元。高雄市農損二四一六萬元，為災情最嚴重的縣市，受損最嚴重的作物為小番茄。

小番茄最慘重、鳳梨葉白化、蓮霧落果

前一波寒流才過，接著又雨勢不斷，各地陸續出現農作物受損的災情。中央氣象局表示，今天上午受到東北季風與南方雲系的影響，迎風面的北部與東半部、基隆北海岸，雨勢仍明顯，不過下半天隨著東北季風減弱，雨勢將會趨緩。

農委會統計，寒流造成農作物損失金額八四九六萬元，受損作物主要為小番茄，被害面積一八九公頃，損失金額一八八九萬元，其次為蓮霧一一七七萬元、桶柑一一一八萬元、海梨柑八七四萬元以及棗七九二萬元等損失情況較嚴重。

花蓮縣受到上週寒流低溫影響，種植在瑞穗鄉的鳳梨花田受到嚴重寒害，鳳梨葉凍傷白化、賣相差，初估損害面積近四十公頃，將向中央提報災害補助。屏東蓮霧這幾天開始落果，林邊鄉農會總幹事黃金順表示，落果受損約三成，預估春節期間價格將上漲二到三成，上品每公斤可能達到七、八百元。

漁產部分，損失金額為一五九五萬元，主要是和文蛤混養的虱目魚和少量白蝦受損，以台南市、雲林縣、嘉義縣及彰化縣為主要受災縣市。

週日新一波鋒面報到 北、東部轉雨

氣象局預報員陳伊秀指出，今天北部高溫大約在廿度上下，入夜後溫度可能略降一些；中部的高溫大概落在廿二度到廿四度；南部的高溫更可上看廿七度。

不過週日晚間新一波鋒面報到，屆時北部、宜蘭與花東地區又會開始降雨。緊接在這波鋒面之後，東北季風又將增強，將影響台灣的天氣到週五。中部以北地區的低溫十四至十五度，南部則約十六度，花東約十六至十七度。