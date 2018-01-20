醫療事故處理法草案 月底送政院

2018-01-20

引入道歉法則 但不做訴訟佐證

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院上月廿九日通過「醫療法」八十二條修正案，醫事人員只有在故意或違反合理注意時，才須負民、刑事責任，限縮醫療行為責任，與病人權利保障脫鉤，立委吳玉琴要求衛生福利部下會期將「醫療事故處理法」草案送至立院，衛福部近日已擬好草案，預計本月底送行政院審查，草案引入道歉法則，醫護表達歉意、同理和撫慰，但不會成為訴訟的佐證，希望促進醫病雙方諒解。

醫療法修正案的配套

草案內容注重三面向，第一是溝通關懷，一百床以上醫院設置醫療事故關懷小組，九十九床以下醫療機構指定專業人員溝通，採道歉法則（Apology Law），輔導成立專責機構，接受申請提供第三方釐清爭點及評析意見。

第二是爭議調解機制，以調解先行為主，死亡及重傷的醫療事故提供第三方評析意見，地方衛生局設立醫療事故爭議調解會，調解期限以三加三個月為限，建立資料庫進行統計分析以及改善建議。

第三是除錯機制，醫療機構內建立內部風險事件管控及通報機制，成立外部專案調查小組，針對重大事件進行根因分析，提出改善方案，且病人安全事件資料不得為司法訴訟證據。

整部草案重點為調解機制，要求當事人在醫療事故爭議提起民事訴訟、或檢察官偵辦醫療刑事案件前，應先交付調解，調解會由具有醫學、法律或其他專業知識人士參與，原則上於受理三個月內完成調解，必要時得延長一次三個月。調解成立七個工作日內，主管機關應將調解書移請管轄法院核定，核定後，當事人不得就同一民事事件再行起訴。

衛福部醫事司長石崇良昨表示，醫療爭議頻以刑事訴訟處理，導致急重症人才流失、防禦性醫療頻傳，也不符合民眾健康權益。草案預計月底送行政院審查，順利可送請立院下個會期審議。