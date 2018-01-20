馬偕醫院內戰／拔劉伯恩董座… 長老教會向衛福部報告

2018-01-20

〔記者吳欣恬、吳政峰／綜合報導〕長老教會總會十六日以涉入司法訴訟為名，暫停劉伯恩的馬偕醫院董事長職位，並要求十八日董事會選出代理董事長，最後由挺劉派蔡國明出線。劉伯恩重申馬偕醫院代表人仍是他，沒有變更。

台灣基督長老教會總會昨正式發布聲明稿，指出前天馬偕醫院董事會已選出代理董事長蔡國明，對劉伯恩的違法行為，將追究到底。昨天長老教會高層也和衛福部官員會面，商討後續事宜。

馬偕董事會改選過程激烈，最後挺劉派的蔡國明獲得八票，挺總會派獲得五票，蔡國明接下代理董座一職，但在衛福部的資料上，劉伯恩仍為馬偕第十七屆董事長。

要求解散3公司 拔劉勢力

百合正義會認為，蔡國明與劉伯恩關係不錯，劉派依舊掌控馬偕醫院，而總會決議要求董事會解散以馬偕為名的三間公司，但改組後的董事會是否會遵守決議，仍有變數。

百合正義會另質疑，劉伯恩等人急著通過竹馬兒童醫院、質子機、東馬重症大樓等三項高達七十億元採購案，居心叵測。劉回應，那都是預定的採購案，若真的涉弊，檢調早就來查。

據了解，馬偕醫院的董事人選銓派，需經過數關推薦和審核，二○○九年劉伯恩獲七星中會榮星教會推薦，通過審核擔任馬偕醫院董事。

二○一三年劉伯恩因醫療糾紛，依偽造文書遭判刑三個月，隔年上訴遭駁回，全案定讞。台灣基督長老教會屬下機構及財團法人標準法第九條規定，觸犯刑法罪章，經法院判決有罪確定者，不得銓派董事。

長老教會指控，劉伯恩在二○一五年銓衡馬偕醫院新任董事時，故意隱瞞判刑定讞，謊稱案子仍可上訴，因此再度通過審核擔任馬偕醫院董事，更獲選為董事長。

衛福部︰未收到正式公文

衛福部醫事司長石崇良表示，前晚馬偕醫院董事會結束後，長老教會總會主動和衛福部聯繫，昨天更向衛福部口頭報告，與劉伯恩的爭議和董事會決議，但還沒將更換董事長的正式公文送交衛福部核備。石崇良說，只要相關程序符合法令規定，衛福部尊重董事會決議。