台積電附幼台中開園 1人可享4坪空間

2018-01-20

台積電台中廠員工已達6500人，為讓台中員工安心上班，台積電的幼兒園台中園19日在台中廠區開幕，將招收4班、收托106名2至6歲的員工子女，室內佔地325坪、戶外103坪，平均一個小朋友有4坪大空間，在招滿情況下，師生比幼幼班16比2，小班以上30比2，小朋友上午7點就可送幼兒園、最遲晚上8點接回。

幼幼班及小中班將於2月1日開班，大班則是今年8月才開班，註冊費約為1萬8千元，月費為9千元，比同等級私立幼兒園收費少2、3成。（記者蘇金鳳）