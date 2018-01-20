私幼公共化 年後公布補助措施

2018-01-20

搶救少子化 教部研議推動準公共化幼兒園

〔記者李欣芳／台北報導〕為搶救少子化，行政院要推動私立幼兒園公共化政策，以減輕家長的負擔，讓年輕夫婦敢生小孩。據悉，在行政院指示下，教育部正估算私幼公共化所需財源，教育部昨表示，正研議推動「準公共化幼兒園」，由政府與有一定品質的私立幼兒園進行合作，推動私幼的準公共化，閣揆賴清德所說的私幼公共化，目前也納入規劃。

南市府今年補助 每人約7萬5

有關私幼公共化，孩童就讀私立幼兒園的補助，曾擔任台南市長的賴清德日前曾舉台南市為例說，若是台南市山上區、將軍區、北門區等地，經營成本可能沒那麼高，一年只需要補助三、四萬元；如果在台南市永康等都會區成本較高，就要七萬到七萬五千元之間，台南市政府估計，今年度採私幼公共化，每位孩童一年補助約七萬到七萬五千元之間。

被詢及台南的補助模式未來是否將適用於全國？教育部相關官員表示，會將台南市的模式納入參考評估。由於全台各地私立幼兒園經營成本不一，相關補助必須經過試算與慎重研議。

行政院預定在農曆年後宣布私幼公共化的補助措施，教育部次長蔡清華表示，有關推動私幼公共化的補助，教育部正在規劃中。

教育部官員說，教育部正推動加速擴大教保服務公共化，把關包括教保服務人員的薪資、教學品質與幼兒園等收費標準，穩定教保服務品質，並有輔導與退場等把關機制，以提高學齡前孩童幼兒園的入園率。

官員表示，目前透過前瞻基礎建設計畫，要在全台各地興建五十所公立幼兒園，透過擴大幼兒教保公共化計畫，要成立非營利型等幼兒園一千二百四十七班，預計將可招收三萬四千二百四十九名幼兒。