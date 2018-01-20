大學校長遴選屢傳紛爭 擬修法改善

2018-01-20

〔記者吳柏軒／台南報導〕近兩年大學遴選校長紛爭頻傳，教育部研議修法，公校將重新定義校長遴選委員會職權，私校則讓董事會遴選過程更透明，將送立法院討論。

公校將重新定義遴委會職權

校長遴選紛爭多，如陽明大學新校長郭旭崧因資格問題被監察院調查；台灣大學新校長管中閔因具台灣大哥大獨立董事身分，與遴選委員、台灣大哥大副董事長蔡明興的關係在選前未揭露；文化大學董事會選出新校長盧希鵬，文大董事長張鏡湖不認可；高雄醫學大學校友及師生質疑董事會黑箱，多次抗議並將自辦校長遴選。

高教司長李彥儀表示，這些爭議不見得違法，但的確有討論修改空間，未來將思考，大學法授予的校長遴選委員會職權要到什麼地步？如何審核候選人資歷？且目前制度無法吸引優秀人才進到大學，盼公校選校長要更開放。

私校董事會遴選過程 更透明

私校部分，李彥儀則說，私立學校法於九十七年鬆綁，但如今私校董事會遴選校長過程無法公開透明，未來研議修改大學法、私校法改善這些情況，盼今年能陸續完成法制程序。

清華大學校長賀陳弘認為，校長遴選和選舉不同，選舉必須公開讓人品頭論足，學界人士並非都愛曝光，若要吸引更多優秀人士，建議前期應採匿名制，降低對參與遴選者的影響，等遴選結果較明確後再對外公告。

成功大學校長蘇慧貞說，大學校長遴選應跟全球競爭人才，但台灣卻淪為候選人評比、挑選，並非好事，應該對珍貴的人才三顧茅廬才是。