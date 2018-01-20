推大學法人化 教部捲土重來

2018-01-20

7年前成大失敗經驗 頂大校長顧慮多

〔記者吳柏軒／台南報導〕七年前的失敗經驗，「大學法人化」又將捲土重來！

公校教師退撫保障改變 失敗關鍵

國立成功大學七年前曾在教育部命令下推動法人化，但以失敗告終。昨天教育部再度拋出「大學法人化」議題，盼國立大學走出政府管理，自立自強，更要具國際競爭力的頂尖大學優先闖看看。但多位頂大校長顧慮，早年推動法人化失敗關鍵在公校教師退撫保障改變，引發教師不滿，法人化若要成功，政府需建立更多信任感才行。

授權各校自主發展 頂大優先闖

教育部高教司長李彥儀說，未來高教競爭激烈，教育部對大學應採協助角色，而非管理監督，可考慮推動「大學法人化」制度，授權各校自主發展、自立自強。課責機制方面，校長替校內師生負責，非向教育部負責，政府承諾現有具公教資格的人員持續任用，學校辦學財務也會協助支持。

李彥儀認為，國外很多大學都有類法人化的機制，透過法人委員會，負責學校發展，讓學校有更多彈性，鬆綁學校用人、財務等，但細節與獎勵需再研議。

交通大學校長張懋中認為，大學法人化是世界趨勢，歐美、日本都如此，如哈佛大學、史丹佛大學等，都屬於企業公司或信託公司管理，台灣則由教育部當各校的董事會，僅一種聲音發號施令，不利高教創新多樣。

清華大學校長賀陳弘說，教育部說法人化後，對學校財務、公教退撫福利不變，台灣剛經歷一波年金改革，教師對政府信任感薄弱，政府恐須將承諾入法，贏得教師信任。

再推難度高 成大促漸進改變

成功大學七年前曾在教育部命令下推動法人化，後來失敗。成大校長蘇慧貞說，當年成大召開八、九十場公聽會，老師仍擔心退休撫卹沒保障，現在推法人化恐更加困難重重。政府不妨學歐洲方式，以五年為期保障退休福利，試辦法人化，若成效佳，學校辦學績效良好，福利保障再延長五年，漸進改變，方能成功。