躁鬱症是慢性病 藥物可控制

2018-01-19

文／粟寧

日前一名女子擅入他人婚宴喧鬧引發社會議論，一名自稱女子友人透露該女罹患「躁鬱症」，懷疑脫序的言行應為疾病引起。雖無法得知當事人實際狀況，但「躁鬱症」患者在「躁症發作」時，的確會出現情緒亢奮、易怒、自大、睡眠減少等症狀。

「躁鬱症」屬於身心科疾病，約100人中會有1-2人發病，發病時若未接受適當治療，症狀大約會持續3個月，而有超過9成的患者會多次復發。

除了「躁症發作」，也可能出現「鬱症發作」，包括：情緒低落、沒信心、想自殺等。當「躁鬱症」嚴重時，會影響自身與他人的生活品質，目前已有多種藥物可控制病情。

曾治療過許多患者，在規律服藥的情況下，都能夠回到職場、學校，繼續追求目標、自信生活。但為什麼仍然有許多患者不接受治療？

◎由臨床經驗歸納幾項因素：

●醫療常識不足：對疾病不了解，尤其是「躁症發作」時，患者會覺得自尊自大，更難承認自己的身心狀況出問題，當然就不會有就醫意願。

●藥物配合度與副作用：「躁鬱症」容易復發，需要較長期治療，每天吃藥令患者不耐煩。另外，藥物雖有療效，但部分患者會出現副作用，也使得當症狀緩解後，患者容易自行決定停藥。

●標籤化與污名化：一些患者認為一旦患了「躁鬱症」會終身受到束縛。當和他人意見不合時，別人的反應總是「你又復發了嗎？」甚至要承擔許多來自社會上的誤解與嘲諷。

想要改變以上3點，除了需要政府、衛生機關的努力，讓大眾對身心疾病有更多了解，身心疾病的患者也要學著調整對自己的期待，將身心疾病視為一種能治療的慢性病，主動與身心科醫師好好溝通，選擇最適合自己的治療模式（包括藥物與配合藥物的心理治療），不輕易採取非正統醫療，就可以將疾病對自己和他人的影響降到最低。

（作者為台南市立醫院身心科醫師）