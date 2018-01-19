上士東市場買菜 嗶一聲免付現

2018-01-19

〔記者黃建豪／台北報導〕買菜也可嗶悠遊卡喔！台北市士東市場昨宣布導入電子票證悠遊卡，成為全台第一個無現金交易的傳統零售市場。民眾可持悠遊卡買菜、買花、買熟食，還可以殺價，昨已有不少民眾持悠遊卡交易，攤商大讚方便！台北市長柯文哲發願要將台北市銅板、鈔票全部消滅；下一步將推向新開幕的中崙市場。

配合台北市發展智慧支付政策，士東市場約兩百五十多個攤位中，第一階段有近四十個攤位安裝悠遊卡刷卡機，正式將小額支付的電子票證引入傳統零售市場。若是已申請安卓系統NFC手機悠遊卡的民眾，甚至帶手機就能出門；至於持蘋果手機的民眾，手機悠遊卡會在今年內推出。

士東市場內的蘭雅鮮花卉店家表示，刷卡機幾天前就安裝，已有不少客人使用，反應相當好，看到可用悠遊卡結帳的告示貼紙後，幾乎都改掏卡片來結帳。昨在現場買火鍋料的許小姐說，不用去算零錢很方便，而且不用摸硬幣或鈔票很不錯，買菜時感覺更衛生。

悠遊卡公司說明，無現金交易是北市府施政目標，攤位配合悠遊卡交易後，公司收取的手續費雖是商業機密，但相當低廉且遠低於信用卡，雖士東市場第一階段只有約四十個攤位願意先嘗試，其他持觀望態度，但試用幾天後，已增加到近五十個攤位表明裝機意願。

柯文哲昨到場致詞也稱，悠遊卡要消毒用酒精棉球就可以，但鈔票要怎麼消毒？老實講，鈔票是很髒的東西，所以悠遊卡要實名化，再來還可以自動轉帳，整個「無現金城市」就可以成立。

月底前在士東市場使用悠遊卡有優惠，單筆消費滿一百元可現折二十元，滿兩百元可現折四十元，以此類推，每卡每日最多回饋一百元，但折二十元優惠只限量六千份。