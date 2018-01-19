大統混油團訟 每人首期獲賠1.5萬

2018-01-19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕喧騰一時的大統長基混油案，歷經四年訴訟，業者提出九千一百餘萬元和解金，代消費者提出訴訟的台灣消費者保護協會昨宣布，首期四二六○萬元已入帳，二八四○名被害消費者，每人可獲一萬五千元賠償。

消費者：可給不肖廠商教訓

可獲賠的陳姓民眾說：「賠償金額過少，有些失望！」另位王姓民眾則認為賠償金額多寡不是重點，「主要透過食安團體訴訟，給不肖廠商教訓，讓他們知道消費者不是弱者！」

大統長基食品公司因攙偽假冒「純橄欖油」等八大類食用油品，負責人高振利等人於一○二年十月遭起訴。

台灣消保會受理被害人團體訴訟登記，隔年四月提出消費者權益損害的團訟，彰化地院一審判決大統長基與高振利，應連帶給付消費者二八四○人，共九一○五萬六三八四元。

纏訟4年多 與大統長基達成和解

台灣消保會上訴二審，由台灣高等法院台中分院審理。去年十二月十八日，因全案纏訟四年多，為了讓消費者早日獲得實質的金錢賠償，台灣消保會以彰化地院判賠的金額，與大統長基達成和解。

台灣消保會強調，同意和解，是因高振利釋出和解善意，且經此事件後，足令國內食品廠有所警惕，已達成提起團體訴訟的使命，在考量法院裁判的不可確定性因素下，及顧慮消費者最大利益，答應和解。

依和解內容，大統長基公司及負責人高振利，首期應先給付每位消費者一萬五千元、總數四二六○萬元，台灣消保會昨天宣布，首期金額已入帳。

台灣消保會表示，獲賠消費者於收到掛號通知後，請於三天內將身分證正、反面影印本及存摺簿影印本，以掛號寄至台灣消保會，並限參加本團訟的本人領取及銀行轉帳，不發現金；至於剩餘的四八四五萬元，台灣消保會將假執行扣押高振利名下的財產，強制執行，屆時再做分配。