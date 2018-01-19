台中查獲黑心軟糖 5194公斤流市面／逾期配料製成9項產品 銷往北、高等5縣市及港澳

〔記者蔡淑媛／台中報導〕年節糖果銷售旺季，台中市衛生局會同檢調單位日前查獲知名糖果代工廠宜農生物科技食品公司使用逾期一至六週配料製作糖果，包括蘋果汁、牛奶香料、柳橙汁等四項原料做成果汁軟糖、牛奶糖等九項糖果，初步調查違法生產約半年，產製五千一百九十四公斤的問題糖果，已流入市面，包括港澳地區，將追查下游回收。
「宜農」違法生產約半年
台中市衛生局食安處接獲該公司離職員工檢舉，分別在一月十日、十五日查獲宜農公司使用逾期配料，「蘋果汁」、「均香—牛奶香料」、「連豐—柳橙果汁」與「佳美—柳橙果汁」等四項逾期配料分別調配生產「優兒魚油水果果膠軟糖」、「鮮奶牛奶糖」、「常春藤—嘎咪熊軟糖（綜合風味）」、「優格柳橙風味ＱＱ軟糖」、「魚油+鈣脆皮軟糖」、「魚油水果果膠軟糖」、「魚油果膠軟糖（大、小寶貝）」、「魚油水果ＱＱ軟糖」、「魚油ＱＱ軟糖」等九項糖果成品，分別賣向高雄、嘉義、桃園、新北、北市、港澳等地。
食安處針對業者一○四至一○六年間生產產品的製令單、領料單、進料檢驗單進行交叉比對，查出宜農使用逾期原料製作糖果，其中連豐柳橙果汁去年六月七日到期，七月二十日還使用製造，逾期一個半月。在工廠二樓冰庫封存逾期配料蘋果汁五十六公斤與連豐柳橙果汁三公斤，另兩項配料已用完，並封存糖果成品及三十．二公斤的「魚油水果果膠軟糖」。
業者稱未注意使用期限 操作疏失
食安處指顏姓業者宣稱領用原料未過期，但產量大未注意使用期限，期限內與逾期原料摻混使用，調製時已逾有效日期，坦承操作上疏失。食安處產製組長陳志銘指出，已請業者提出回收銷毀計畫表，業者也提供消費者服務專線（○四）二五六三—四六八四，受理申請退費事宜。
中國附醫毒物科主任洪東榮指出，原料果汁、牛奶逾期恐會酸敗、味道改變、風味差，一般高溫生產糖果會殺菌，不致立即傷害健康，但逾期原料製作糖果，就是違法。
違食安法 可處6萬至2億元罰鍰
食品藥物安全處處長洪秀勳表示，宜農因調配、包裝、貯存、販賣逾有效日期食品，違反「食品安全衛生管理法」，應予沒入銷毀，並可處六萬至兩億元罰鍰。