勉農校生從農 教部擬推農二代優先入學

2018-01-19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國首場農業技職教育論壇昨在高雄登場，農委會、教育部及農企業近百人參加，希望使農校生與產業端成功對接，加強並落實實務能力，提升從農意願。教育部次長林騰蛟提出四大方向，宣示要透過產官學合作，為農校生找出路，未來將推動就業專班，開放農二代優先入學。

農業人口老化、僅2成農校生願從農

台灣農業人口老化，平均年齡超過六十歲，豐年社調查，全國有六十二．三％高職農校生有意從農，但其中只有廿三．九％會將其列為未來工作的第一志願，兩者有近四十％的落差。昨舉辦農業技職教育論壇，邀請教育部次長林騰蛟、農委會副主委李退之、立委許智傑及三十多家農企業等近百人與會。

林騰蛟提出四大方向，鎖定雲林、高雄、屏東等農業縣市，針對學生就業性向不明確，結合學校職業試探中心，加強學生國中職業試探，並協助學生體驗見習。

林騰蛟表示，將推動就業專班，未來開放農二代優先入學，加強媒合學生到企業學習農事經驗，透過產學攜手讓升學結合就業，加上教育部及農委會獎勵措施，有助更多人才留在農業發展。

旗山農工校長徐震魁表示，農業是國家根本，青年學生升學兼顧就業，不可能一分為二，產學攜手推出農業專班，納入大學管理系學生，產學鏈結應降為一年級學生，協助提早接觸農企業。

台中霧峰農工校長江耀宗建議，不妨以現有學制開放外加名額，由農會推薦農家子弟入校，讓農業選才更加多元化；松山工農校長楊益強呼籲政府結合更多企業，開放更多見學活動，讓各科系學生都能參加，接觸農業、開拓視野。