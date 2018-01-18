每年路死動物 動保團體估500萬

2018-01-18

〔記者吳欣恬／台北報導〕動物路死頻傳，台灣動物路死觀察網（路殺社）調查，二○一二至二○一七年全台各式道路至少有九萬八千七百件、五百五十種動物死亡事件。路殺社昨指出，此數據可能隱藏黑數，若根據他們去年發展的「系統化『路死動物』及『遊蕩犬貓』相對數量與分布大調查」，每年路死動物恐高達五百萬隻。動保團體擔心「零撲殺」政策施行後，各縣市收容所量能不足，造成遊蕩犬隻激增，呼籲政府重視。

零撲殺恐讓受害貓狗激增

路殺社與台灣動物社會研究會去年展開合作，以步行、單車、機車、汽車等方式實際記錄各式道路動物路死及犬貓遊蕩，再推估出全台實際路死動物及遊蕩犬貓數量。

台灣動物研究會副執行長陳玉敏指出，據路殺社調查，近六年來全台各式道路九萬八千七百件動物死亡事件中，高達八千二百件（八．三％）是保育類動物，其中石虎就達五十四件，白鼻心達二五七件。

陳玉敏說，去年二月全台公立收容所施行「零撲殺」政策後，各縣市政府多採「精準捕捉」政策，造成遊蕩犬隻激增，但認養率卻一直未提高。

路殺社代表、農委會特生中心助理研究員林德恩表示，路殺社去年七月、十月做的系統化調查，縣道因為較靠近山區，動物路死最多；省道則因較近都市，車流量大，動物較少前往。農委會表示，會了解實際狀況，評估研究因應作法。