母海龜垃圾堆中產卵 台學者影片震撼外媒

2018-01-18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕澳洲所轄位於印度洋的耶誕島上「紅蟹」生態獨步全球，但因洋流關係，受到海漂廢棄物污染甚鉅。每年到島上進行生態研究並幫忙淨灘的台灣陸蟹學者劉烘昌，去年耶誕節當晚記錄到一隻母海龜在垃圾堆裡產卵的「慘烈」畫面，讓各界震撼，BBC earth（自然知性台）也予引用，提醒大家關心生態問題。

目睹耶誕島慘狀 劉烘昌籲重視生態

澳洲耶誕島每到紅蟹遷徙日，滿滿紅潮蔚為奇觀，島上的椰子蟹體型極為碩大，成為觀光亮點。劉烘昌從二○一三年起定期到耶誕島作陸蟹研究，發現因為洋流關係，格烈達海灘（Greta Beach）受海漂廢棄物大舉入侵。

劉烘昌指出，去年耶誕節他和五名打工度假的台灣年輕人到該海灘夜觀母海龜產卵，晚上十一點到達，一下車就被四隻因垃圾阻擋無法回到海洋而死亡的幼海龜嚇傻。

一行人於同地點等待要產卵的母海龜上岸，約在廿六日凌晨零時發現有母海龜上岸，卻掙扎地在垃圾堆中奮力以蹼挖穴，挖到凌晨三點半該母海龜才產完卵挖砂掩埋洞穴，但此時已退潮，母海龜需等到天亮後漲潮才可能回大海，但也增加在烈日曝曬的風險。

劉烘昌表示，海漂廢棄物隨海流無遠弗屆，耶誕島的大量垃圾他已見過好幾年，但當天會記錄下來就是希望耶誕島居民重視，沒想到引起BBC的注意，他也希望藉此機會呼籲，其實更多生物命運遠比海龜更慘，他樂觀看待台灣的限塑令，這是保育全球海洋的第一步。