安古蘭漫畫節 台灣團人數歷年最多

2018-01-18

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣漫畫能量將七度前進法國安古蘭國際漫畫節，今年共派十二名漫畫家參展，人數規模是近年之最，展場將布置出台灣可愛迷人的市集聚落風，讓漫畫家扮成攤販，擺出菜市場、夜市的叫賣精神，推銷台灣漫畫的多元與耕耘。

6人入圍 成果豐碩

台灣團領隊、大辣出版社總編輯黃健和表示，安古蘭漫畫節是台灣走向歐洲的重要窗口，歷年有不少作品藉此機會輸出版權，今年原先規劃六名漫畫家出訪，但另有二名台灣新秀入圍安古蘭漫畫新秀獎，還有四人入圍安古蘭數位漫畫競賽，該獎入圍者僅十人，光台灣就佔四人，因此集結十二名漫畫家共闖安古蘭，規模為近年之最。

黃健和說，邁入第四十五屆的安古蘭漫畫節，台灣含今年已七度參展，逐漸打開知名度，今年台灣主題為「市集聚落」，除了菜市場、夜市外，也出現各式音樂市集、老物市集、藝術市集等，漫畫更針對不同閱讀者、舉辦不同展覽聚會，有以日本漫畫為主，有強調個人主觀敘事，也有自繪自銷的小誌創作等，展現台漫的多元、耕作乃至產銷等內涵。

今年參展作家中，創作《用九柑仔店》奪去年金漫獎年度大獎的阮光民，擅長紀實懷舊風，也是二度赴安古蘭。他表示，耕耘漫畫廿年，七年前就陪著台灣一起首度闖安古蘭，這次盼眾人一起加油。

二○一八安古蘭國際漫畫節預計廿五日登場，一連四天在法國南部小鎮，展現世界各國漫畫能量，今年聚焦日本漫畫，將推出日本重要知名漫畫家手塚治虫、浦澤直樹、真島浩等三人展覽，同時頒發年度大獎、新秀獎、數位漫畫等鼓勵創作，是世界各國漫畫版權交流的重要節慶之一。