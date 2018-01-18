年前雞肉貴2成 水果可能略漲

2018-01-18

〔記者蕭婷方、吳欣恬、卓怡君／台北報導〕距離過年不到一個月，近來民眾採買生鮮食材數量倍增，台北各批發市場大量進貨備戰。由於雞肉受寒流來襲影響成長，價格較去年同期上漲二成，海鮮與魚貨價格持平。

以往年節前，應景魚種白鯧魚、黃魚需求暢旺，價格都會特別貴；昨天台北魚貨每公斤交易價格平均一百一十七．二元，較去年同期一百一十二．九元僅小幅增加四．三元；白鯧魚每公斤均價僅三百二十三元，較去年同期五○九．八元，少了三成六。

台北漁產公司課長李俊傑分析，去年一月底就過年，今年年節較晚，目前距離過年還有一個月，白鯧魚價格尚未反映。中華民國全國區漁會總幹事林啟滄說，目前市面上約一台斤重的冷凍白鯧魚價格和去年相比微幅上揚，約七、八百元。他指出，國內的白鯧魚多數自印度洋進口，不同的規格大小有不同的價格，但不太可能有價格下滑的情況。

豬肉、蔬菜 應不會大幅波動

至於雞肉，平均每公斤價格昨已飆升至一○一．六七元，較去年同期僅八十三．三三元貴上十八．三四元、增加二成，北市畜產公司預估會一路貴到春節結束。

農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙指出，前陣子寒流來襲，白肉雞長得不好，影響供應量，價格隨之上揚，預估農曆年過後供需才會回穩。但土雞供應充足，價格略微下滑。

豬肉為雞肉主要的替代肉品，價格有賴農委會調節供應量，豬肉昨每公斤均價為七十一．四一元，比去年同期每公斤均價七十五．○七元略低。

蔬果部分，昨北市蔬菜平均每公斤價格為二十七．五二元，較去年每公斤均價二十．三七元增加七．一五元，增加三成五。農產批發公司總經理路全利分析，蔬菜去年供應量較多，供給量多、價格才會比較低，今年目前看來供應量穩定，只要沒有大幅的氣候變化，價格不會有大幅波動。

水果昨每公斤均價為四十三．三三元，較去年同期七十二．九二元減少近卅元。路全利認為，去年過年早，價格較早反映；加上前年風災多，價格較高。今年年前應節水果價格雖會上漲，但不會像去年一樣貴太多。

百貨業禮盒業績 估增5至10％

百貨業者則是全力搶進年菜、禮盒市場。遠東SOGO百貨集合名店餐廳，推出超過五百款各式年菜禮盒與外帶年菜；新光三越以獨特性為主要訴求，精選台灣、日本、歐美逾兩百項春節禮盒。業者表示，近來景氣回溫，相關業績可望較去年成長五至十％。