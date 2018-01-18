2成非木質手杖支撐力不足 有滑倒風險

2018-01-18

〔記者陳宜加／台北報導〕長照已是我國重要課題，老人輔具市場也日益蓬勃。但消基會與經濟部標檢局合作，於實體與網路通路隨機抽查商品，發現市售非木質手杖有兩成支撐力不足，恐造成老人滑倒，尤其時下「多功能手杖」風行，結合雨傘、手電筒等設計，卻更易潛藏安全漏洞，呼籲經濟部嚴加稽查。

調查結果，十件非木質手杖中，「靜態負載試驗」有兩件不符合國家標準，當施加四十公斤重量，杖身變形量超過十二mm，支撐力不足有風險；「商品檢驗標識」有四件不符規定、「中文標示」也有四件。其中，中國製「Da Guan分離式拐杖傘」全數不合格，施重易變形，也沒有商品檢驗標識、涉及逃檢。進口商天禹國際表示，已將商品全數下架。

另一靜態負載不合格的「Jonine多功能手杖」業者泰聖實業社表示，已全數下架並將銷毀，目前商品安全無虞。

標檢局第二組組長賴俊杰表示，品質項目不合格者，將依商品檢驗法廢止驗證登錄，並通知業者限期回收改正，否則處十萬至一百萬元罰鍰；商品檢驗標識不合格且屆期未改正者，將處十萬至一百萬元罰鍰並廢止驗證登錄。

消基會董事長游開雄提醒，除非業者取得藥商資格並向主管機關登記，否則醫療器材網路不得販售，違者依藥事法可處三萬至兩百萬元。

消基會律師蘇錦霞提醒，消費者購買時，應遵守食藥署宣導的「一認、二看、三會用」原則，認識醫療器材、認清標示、詳閱說明書。