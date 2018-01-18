興大副校長林俊良 接任太空中心主任

2018-01-18

〔記者吳柏緯、蘇孟娟／綜合報導〕懸缺近半年，台灣新任的太空計畫舵手終於出爐！國研院證實，現任中興大學行政副校長林俊良，將從二月一日起接任國家太空中心主任一職，任期三年。

前太空中心主任張桂祥於去年七月底期滿後卸任，國研院從去年四月起就籌組遴選委員會，向外徵求人選。不過，歷時三個月的遴選程序，最後僅一人通過遴選，不符合規範重選。

第二次遴選去年九月底啟動，暫代的國研院副院長吳光鐘表示，新任主任遴選程序於去年十二月中完成，確定由現任中興大學行政副校長林俊良出任，不過當時正好在學期中，因此決定等到學期結束後，再將林俊良借調至太空中心，從二月一日起接任主任一職。

成大航太工程博士將「全力以赴」

林俊良是國立成功大學航太工程博士，專精控制系統數學、生物辨識、導引、導航與控制及節能控制，曾在民間的電子公司擔任工程師，也曾任中科院助理研究員，後轉往學校任職，目前是中興大學講座教授、興大副校長，也是科技部控制工程學門召集人。

林俊良十七日低調表示，未接獲正式人事令前不方便多說。被問及有機會為國家做事的心情，他說：「無論做什麼工作，就像做老師也一樣，義不容辭、全力以赴。」

肩負台灣太空政策的國家太空中心，每年掌管十多億元預算，過去一度被行政院列為裁撤對象，後來太空中心提出自主研發的福衛五號計畫，成功起死回生，接下來還要負責執行台灣第三期太空計畫。

不過太空中心內鬥傳聞不斷，去年九月初，福衛五號首波回傳影像不如預期，在相關人員都被下封口令情形下仍曝光，就有傳言是內部鬥爭的結果。

有航太學者私下表示，林俊良上任後除了持續處理福衛五號影像問題外，當務之急應是整合內部不同派系與意見。也有學者認為，林俊良具航太背景且有中科院經驗，擔任太空中心主任一職很適合。