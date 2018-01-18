長老教會拔除馬偕董座 劉伯恩反擊

2018-01-18

〔記者吳政峰、吳亮儀、吳欣恬／綜合報導〕基督長老教會總會十六日召開「總會常置委員會會議」，指馬偕醫院董事長劉伯恩近日官司纏身，決議予以停職，但保留董事資格，引發劉伯恩等八名董事不滿， 昨發聲明回擊長老教會「於法無據」，今日還將在董事會提議，想通過現任院長施壽全延任案，兩方對峙情勢緊張。

今提議院長施壽全延任

與劉伯恩陷入司法訴訟的百合正義會透露，長老教會認為劉伯恩爭議不斷，十六日於委員會會議表決拔除其董座職務，獲多數代表同意，劉日後不能再主持馬偕董事會，亦不能行使採購相關職權，靜待司法調查。

此外，長老教會曾決議馬偕醫院院長不得超過六十五歲，但以劉伯恩為首的多名董事，欲在十八日的董事會強行通過屆齡的現任院長施壽全延任案。劉伯恩等人掌控馬偕價值七十億元的三個標案，將在三個月內完成標案前置作業，希望現任董事不要成為橡皮圖章。

董事聲明：解職決議於法無據

馬偕醫院證實停職案，劉伯恩等八名董事則一改沉默作風，回應馬偕醫院是獨立法人，董事長解職或停職均有法定程序，並非長老教會說了算，痛批決議「於法無據」。

長老教會以涉入三間馬偕公司運作為由，暫停劉伯恩職務。劉不服表示，馬偕投資該三間公司，目的是提升馬偕智財及專利發展，過程符合法令規範。

劉說，馬偕副院長、各分院院長都可做到七十歲，為何院長反而不行？十八日會議只是要通過施壽全延任案，長老教會卻要派出總會、四個中會、北大等議長與長老逾十人，參與院長延任案，用勢力壓制具有牧師身分的董事，可能違反醫療法，希望衛福部能介入處理。

針對馬偕醫院打算撤換劉伯恩，衛福部醫事司長石崇良說，依規定須由馬偕醫院董事會做出決議後，送交衛福部許可才會生效，目前沒有收到馬偕董事會決議，「至於長老教會總會怎麼做決定，衛福部不會回應。」