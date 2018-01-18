檢驗影像上雲端 跨院看病省時省錢

2018-01-18

〔記者林惠琴／台北報導〕過去民眾跨院就醫可能需要重複檢查，或在原醫療院所花錢燒錄檢驗、檢查的影像，從今年元旦起，衛福部健保署推動醫院將病人電腦斷層、核磁共振、超音波等影像上傳至雲端，患者不論在哪一家醫療院所看病，醫師均可直接在網路上調閱相關資料，省時又省錢！

健保署近年積極將「健保雲端藥歷系統」升級為「健保醫療資訊雲端查詢系統」，擴充功能，醫師進行診療時，可以查詢病人近期在其他醫療院所做過的檢驗檢查、手術、用藥等十一項資訊，除了文字資料外，今年上路的新制更增加檢驗檢查的影像資料。

健保署長李伯璋表示，未來民眾尋找第二醫療意見或後續照護，不必在原醫院花費兩百至六百元燒錄電腦斷層、核磁共振、超音波、胃鏡與大腸鏡等影像，也不用再影印抽血檢驗檢查報告，醫師可以直接經由雲端調閱相關資料，病人也能節省等待醫院作業的時間與金錢。

有診所醫師說，過去若患者帶醫院檢驗檢查影像的光碟片就醫，可能因為各院所系統格式不一致，需要花時間轉檔，光是讀取就要花上五分鐘，甚至可能根本沒辦法看，但新系統經測試只要二十五秒就可看到資料。

有病人一年做了24次電腦斷層

健保署統計，有二十項檢驗檢查項目一年支出超過六百億元，甚至有病人一年做了二十四次電腦斷層，等於每月都跑醫院照電腦斷層。以目前每天一百萬門診就醫人次、約三十萬人次接受檢驗檢查，新制上路約半個月，已經有七十一％醫院上傳檢驗檢查影像，六十四％醫院已調閱，且呈上升趨勢，民眾減少重複檢驗檢查，不僅可以減少花費的時間，一年也可以為健保省下二十億元。

醫界出身的行政院長賴清德昨日出席記者會也說，此舉可節省健保費用，也能提升醫療效率、落實分級醫療，對於緊急醫療也可即時提供患者最適當的幫助。