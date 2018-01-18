公費流感疫苗 10月升級「四價」

2018-01-18

〔記者林惠琴／台北報導〕為提高流感疫苗保護力，衛福部長陳時中昨日表示，公費流感疫苗研擬從三價改成四價，防護範圍更廣，待報請行政院核准後，預計今年十月可開打。未來符合資格的民眾不必再自費接種四價疫苗，每人可省下約一千元，估計有六百萬人受惠。

回顧二○一五年至二○一六年流感季，疫情大爆發，造成二○○五例重症、一六三例死亡，外界將矛頭指向疫苗接種涵蓋率過低，行政院因此動用第二預備金增買數量，二○一六年十月開打的疫苗採購量，由前一年的三一六‧三萬劑增至六百萬劑，涵蓋率也從十三％提高至二十五％。

世衛猜錯病毒株 保護力降至3成

不過世界衛生組織（WHO）原本預測本流感季的流行病毒株包含A型的H1N1、H3N2與B型的維多利亞株，但實際流行的B型卻是山形株，我國三價公費流感疫苗主要是參考WHO的預測選株，造成疫苗保護力從原本的六、七成降至三成。

根據疾管署統計，近期連續兩週類流感門急診就診已逾十萬人次，疫情升溫中，累計去年十月進入本流感季以來，已有一百六十例流感重症，其中十七例死亡。

類流感就診 連2週逾10萬人次

台大醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，當初公費流感疫苗擴充至六百萬劑時，疾管署預防接種諮詢委員會就建議未來要朝四價流感疫苗發展，因為涵蓋更廣，可降低與流行病毒株不吻合的風險，估計再提高防護力約一、兩成。

相關經費從7億增至15億元

陳時中指出，疾管署與醫藥品查驗中心專家經評估後，均建議公費流感疫苗由三價改採四價，從經濟、成本效益，對整體人民的健康，都是一件好事，預估相關經費自七億增加至十五億元，要再報行政院，但「這個方向幾乎已經是確定」，預計今年十月可開打。

不過，前年曾經發生四價流感疫苗缺貨，疫苗供應量充足與否也受關注。疾管署副署長莊人祥則說明，目前國內提供四價流感疫苗包含國光生技、葛蘭素史克、賽諾菲等藥廠，未來採購量估計仍以六百萬劑為基準，若五月前下訂，在國際市場爭取，加上國內業者調度，貨源應該足夠。