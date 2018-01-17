103歲泰雅族紋面國寶病逝

2018-01-17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕高齡一○三歲的泰雅族紋面國寶簡玉英，不敵寒流來襲，四日因感冒住進苗栗市大千醫院，不幸引發併發症於昨天上午逝世。

全台紋面國寶僅剩3人

隨社會變遷，原住民紋面傳統也消逝，紋面者因年歲漸長而逐年凋零。苗栗縣政府文觀局指出，簡玉英為縣內「紋面傳統」無形文化資產登錄保存者，她過世後，全台僅剩泰雅族柯菊蘭、太魯閣族陳清香、賽德克族林智妹三人。

簡玉英身體硬朗，行動也方便，早上起床自己摺棉被，房間整理得乾乾淨淨，僅聽力、牙齒較不好。她除了配戴助聽器，民國一○五年，時任文化部長洪孟啟前去探訪，她當面表達希望裝假牙，大千醫院之後隨即協助，讓她開心地露出牙齒說，「可以好好吃美食了」。去年十月間，苗栗縣府進行百歲人瑞重陽慰訪時，副縣長鄧桂菊前往探訪，當時簡玉英還當場吟唱泰雅古調。

苗栗縣山地原住民議員黃月娥說，泰雅族人紋面是一種榮譽，男性紋面，代表擁有保衛族人、長於狩獵的能力；女性紋面，代表織布能力超群。聽聞耆老流傳，以前的泰雅族人必須紋面，才能論及婚嫁，不過這項傳統文化在日本統治期間被禁止，逐漸失傳，顯得更為珍貴。

傳統泰雅族紋面，男性主要在前額及下顎中央刺上縱紋，女性則於前額中央刺縱紋，另外再由耳根經兩頰後至兩唇中央上刺斜紋，最後交會於兩唇中央到下顎上方。