退休師返校指導學生 還掏腰包發獎金

2018-01-17

〔記者陳建志／台中報導〕台中市立長億高中退休老師廖品眉、吳欣穎和在職老師陳錚潁等人，想激發學生的潛能，去年開始義務指導學生，每週挑選英文、國文的文章和試題讓學生練習，再逐一批改，並犧牲午休時間和學生面對面解答；廖品眉甚至發獎學金鼓勵，學生都希望月底將登場的大學學測，能以好成績回報辛苦指導的老師。

長億高中輔導老師黃素珍說，去年下學期開始推動「億力卓越」計畫，挑選全校成績不錯、有潛力的學生加強輔導，經徵詢退休老師後，原本教英文的廖品眉、教地球科學的吳欣穎都一口答應；因人力還是不夠，在職教國文的陳錚潁和數學的張敏琪也加入，讓計畫順利啟動。

黃素珍說，參與的老師自行尋找英文、國文等課外題型，並利用週二午休時間面對面討論，在老師指導下，參與的十多名學生最近一次複習考，全國總排名平均進步達五千八百多名，成效相當明顯。廖品眉老師為鼓勵同學，還拿出退休禮金頒發獎學金。

去年二月退休的廖品眉說，學校是社區型高中，學生雖很認真，但若要和校外優秀的學生競爭，有時就差了一點點，很可惜。以英文作文來說，同學常因「不敢、不熟」難以下筆，為了提升學生寫作信心，每週要求他們寫作文，逐一批改、訂正、給建議，很開心看到學生的進步。

參與輔導的高三黃瑋岱，最近一次複習考考出全校第一名，他說，因今年學測國文作文多了新題型，陳錚潁老師會找許多文章讓他們練習，從中提升思考和分析的能力；曾邦恩、范凱崴也說，在廖品眉老師指導下，作文能力大幅進步，很感謝老師們義務指導，希望學測能考出好成績，回報老師的付出。