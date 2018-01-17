送行者扮孝子 幫96歲榮民送終

2018-01-17

〔記者黃良傑／高雄報導〕「送行者」陳紀孝不怕禁忌，扮孝子送行，陪老榮民走完人生最後一程！

莫姓老榮民病逝，因唯一親人老伴車禍住院，無人送終，陳紀孝自願當孝子捧著骨灰，完成莫老夫妻的心願，更不收費用。陳的父親也是榮民，事後得知此事，支持紀孝的用心，陳紀孝更獲榮服處頒發感謝狀肯定。

九十六歲的莫姓老榮民於十八歲入伍，參與過抗日戰爭、國共內戰，跟隨部隊離鄉來台，曾獲總統頒發戰功紀念章，一生漂泊，直到五十二歲上士退伍，獨自生活了卅多年；八十五歲時經老鄉介紹，返回中國娶回五十二歲的賀女為妻，夫妻倆住在僅兩坪的破舊老房，只靠每月的半俸度日，生活貧困。

莫老因病氣切住進養護機構，半俸全花在住院上，未料妻子日前車禍也住進醫院，兩人都無親人照顧，只能互相牽掛惦念。

去年十二月卅日莫老病逝，妻子還在住院，同鄉求助禮儀師陳紀孝，因父親也是老榮民，他得知無人能為莫老送終，毅然決定以孝子身分送行，完成莫老遺願，不讓莫妻留下任何遺憾；同時免費為貧困老榮民辦理身後事，令莫妻和榮服處人員十分感動。

夫妻倆把送行當做功德

陳紀孝表示，自己曾遇意外斷了雙手，妻子不離不棄照顧，為他洗了半年的澡，所幸雙手事後接回並復健恢復功能。妻子原本是專櫃小姐，不嫌棄他事業無成、雙手殘廢，一起投身殯葬行業，把送行工作當作功德事業，因經常得與往生者接觸，柔弱妻子從原先恐懼轉換為快樂的心情，抱著助人行善的心，越做越踏實、喜樂。

莫妻（六十三歲）因車禍頸椎滑脫異位，目前仍躺在醫院等待治療，她感謝陳紀孝自願當「孝子」，不怕民間習俗與禁忌，代她陪老伴走完人生最後一程，感動地哽咽啜泣，頻向陳道謝。