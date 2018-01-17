微塑膠遍布沿海 泳池大小海域就達78萬個

2018-01-17

〔記者楊綿傑／台北報導〕不僅海灘常見塑膠垃圾，海裡也充斥微塑膠。綠色和平昨公布出海調查研究結果，發現微塑膠廣布台灣海域，若以密度換算，就像是在二五○○噸容量的游泳池裡，有超過七十八萬個微塑膠，擔憂微塑膠或其有毒物質恐怕會隨海鮮被民眾吃進肚子，呼籲有關單位正視此一狀況。

多數做為食品容器 環署籲少用塑膠品

去年底綠色和平針對台灣基隆與高屏沿海的微塑膠分佈情況進行調查，去年十一月從基隆出海打撈微塑膠，十二月則由台南二仁溪出海處一路往南至小琉球外海，共計打撈十八個樣位，發現許多小於○．五公分線狀、粒狀或是片狀的微塑膠物品存在台灣海域。

就打撈到的微塑膠外觀與質地作分類，發現硬質塑膠和塑膠片占比最高，其中包括聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）等，這些常用來作為食品包裝容器及餐具。

成大海事所博士生林倉玉指出，大量使用塑膠製品的地方，很多塑膠廢棄物流入海裡，經海水沖刷、日照，裂解成微塑膠。台灣雖然已禁止含塑膠微粒的化妝品、清潔用品，也有限塑政策，但塑膠實在太便宜，還是必須提升環保意識，從使用者開始減量，才有可能改善污染狀況。

環保署表示，將透過環境檢驗所建立能與國際接軌的檢驗方法，執行調查。現在已有減少使用塑膠的政策在推行，也希望民眾減塑從自己做起。