小型車場內考照魔王題 2月起增至19項

2018-01-17

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部從基礎扎根推動「降低道路交通事故死傷人數」政策，繼去年五月一日實施小型車道路駕駛考驗後，今年二月一日起，將更進一步調整場內考驗扣分標準。扣分項目將從現行四十四項增至五十二項，其中一錯就扣三十二分並出局的「魔王」扣分項目，從十五項增加至十九項。

交通部公路總局表示，許多場考項目在道路考驗也有，但場考扣分較輕，修正主要是讓扣分標準一致，並培養民眾良好的駕車習慣。而場地考照及格率過去約八十五％，二月一日調整後是否代表駕照更難考？公總表示，這些項目多是路考也有的項目，及格率是否下降還需觀察。

現行四十四項扣分項目中，二月一日起將刪除、整併五項扣三十二分項目，包含行經交岔路口「闖紅燈」、「紅燈停車時前輪超越停止線」；「通過狹橋時車輪壓管線」；行經斑馬線及行人穿越道線「不停車或不讓行人優先穿越」、「停車時前輪超越停車線」。但會新增十三項扣分項目，當中有五項扣三十二分，並有四項原先僅扣八分、十六分，加重為扣三十二分。

起駛未看照後鏡、顯示方向燈 就得重考

新扣分項目上路後，新增及加重為扣三十二分的項目，包含在「行車前檢查及起駛前動作」大項中，包括上車前未檢查車輛四周、車底及輪胎有無異狀、起駛前未依規定顯示方向燈、起駛前未轉頭查看照後鏡，並注意及禮讓前後左右有無障礙或車輛及行人通過、未繫安全帶等，都會扣分。

「鐵路平交道」大項中，則有起駛前未轉頭查看照後鏡、未注意有無障礙或車輛及行人會遭扣分。「環場道路行駛」大項中，未遵守道路交通法規或道路交通標誌、標線、號誌行車；上、下車開門前未以兩段式開車門；起駛前未依規定顯示方向燈，或未查看照後鏡注意有無車輛或行人、變換車道及轉彎前，未依規定顯示方向燈及未查看照後鏡。