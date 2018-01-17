最高領10年 郵局年底推養老險

2018-01-17

〔記者陳宜加／台北報導〕「百年老店」中華郵政去年獲利突破百億大關，今年年終獎金最高將有四．四個月。中華郵政推長照再出招，今年第四季將推出首個「養老險」，規劃低保費、高保障，符合理賠條件者，除可獲一次性給付金，還可每月定額領取保險金。中華郵政強調，中華郵政據點多、保費相對低廉，年輕時可為老年生活預作準備。

低保費高保障 據點深入偏鄉

中華郵政壽險處長邱鴻恩表示，台灣一一四年即將邁入超高齡社會，六十五歲以上人口將占兩成，配合政府長照政策，首次設計適合銀髮族的養老險種，以較低保費讓多數人有能力購買，有需求者能得到保障。

養老險預計設定不同條件分級給付，例如吞嚥困難、無法行動、生活無法自理等，除了長照一次給付金，也將給付每月的長期照顧分期保險金，最高可領十年，但養老險期限、保額、保費等細項，仍尚待精算。

邱鴻恩也說，養老險隸屬的健康險，將以附約形式設計，主約須為死亡險、生存險或生死合險；目前規劃十六至五十歲的民眾都可投保、最長二十年，為老年生活做好預備。

他指出，中華郵政目前約有二六○萬件保單合約，保額超過九千億，優勢在於據點多且深入偏鄉、離島地區，且保費相對民間更低廉。長照險最大目標為建構基礎社會安全網，上月推出「小額終老」險，迄今已有超過兩千張保單。

去年賺106億元 年終最高4.4個月

在業務持續轉型與創新下，「百年老店」中華郵政去年獲利突破百億大關，大賺一○六億元，較前年九十八億元成長，中華郵政董事長、交通部政次王國材昨說，今年中華郵政年終獎金最高將有四．四個月。

中華郵政會計處統計，中華郵政一○六年度稅後盈餘總計一○六億元；其中，郵務業務獲利五．三億元、儲匯賺九十七．八億元、壽險也賺二．九五億元。王國材透露，今年將發給最高二．四個月績效獎金、個人兩個月考核獎金，每人最多可獲四．四個月年終。