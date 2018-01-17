過期近2年龍蝦 賣給外燴全下肚

2018-01-17

〔記者陳文嬋、王俊忠／綜合報導〕正值年終尾牙熱潮，保七總隊會同台南地檢署等單位到南市佳里區一對吳姓夫妻檔經營的「浚美商行」與「浚仁實業有限公司」稽查，查獲老闆等五人涉嫌將四種逾期冷凍海鮮改標後重新包裝販售，現場查扣逾期冷凍海鮮一千六百公斤，其中熟凍龍蝦已逾期近兩年，有一百多公斤海鮮流入台南七家外燴餐廳，全被民眾吃下肚，訊後五人依法送辦，將擴大追查流向。

「冷凍食品不會壞」 百公斤海鮮流入餐廳

檢警調查，陳姓女負責人（四十二歲）與吳姓丈夫（四十八歲），於台南區經營海鮮批發業十多年，算是老字號公司。該夫妻販售摩洛哥進口冷凍海鮮及台灣水產，年營業額高達八千萬元。保七總隊近來接獲檢舉，歷時五個多月埋伏蒐證，一月十一日見時機成熟，會同南檢、南市衛生局和衛福部食藥署南區管理中心搜索公司及地下加工廠。

檢警當場查獲業者將逾期沙蝦仁原料解凍，準備重新包裝，撕掉原包裝有效日期標籤，再製作新效期標籤，黏貼於外包裝盒準備販售，現場查扣逾期沙蝦仁原料五十四箱。

檢警另於陳女承租的二處冷凍倉儲內發現十多項冷凍海鮮，經查有熟凍龍蝦、鱈冰魚及黃金蟹管肉三種逾期，其中熟凍龍蝦已逾期一年七個月，加上逾期的沙蝦仁原料，總計重達一千六百公斤，帶回夫妻檔及三名員工偵辦。

估牟利數十萬 5人送辦、最重判5年

檢警表示，陳女坦承因公司倉儲管理不善，加上餐飲業近年不景氣，致冷凍海鮮食品逾期。冷凍食品不會壞掉，因此將逾期食品解凍、分裝及重新標註有效期限，販售給不知情下游業者，初估非法獲利至少數十萬元。

檢警查扣公司帳冊，南市衛生局並清查該公司售出的一百多公斤逾期海鮮食品流向，是賣給台南市內的七家外燴業者，七業者已全部用完、沒有存貨，全被民眾吃下肚，其中一家業者才剛下單，但還沒有拿到貨。

衛生局表示，將進一步約談涉案食品業者，視業者犯案情節予以開罰。檢警訊後將五人依詐欺及食品安全衛生管理法送辦，最重可處五年有期徒刑及重罰二億元，全案擴大偵辦中。