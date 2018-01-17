學者：未落實稽核 導致亂象叢生

2018-01-17

〔記者陳宜加、蕭玗欣／台北報導〕全台露營區合格場地比率不到五％，消基會董事長游開雄痛批，除非不要露營，否則「消費者已經無從選擇」，主管機關長期漠視，「實在慢太多拍」！高雄餐旅大學副校長劉喜臨直指，最大問題源自於縣市政府對於涉及違法用地的業者未落實稽核，導致違法亂象叢生，觀光局應儘快制定透明、合法的申請流程。

台灣露營協會統計，國內常態性露營人口已超過兩百萬人。而依據相關露營網站資料顯示，全台目前共計至少一七八九個露營地，較前年增加四三八個、成長幅度約三成，粗估國內露營業者每年約可創造超過兩億元商機。

但根據消基會去年十月公布調查結果，發現國內現有露營規章不一，六十七％業者未標示公共意外責任險投保資訊，且延期退費也缺乏規範，遊戲規則也是業者說了算。

游開雄指出，各主管機關與地方縣市政府，應針對所轄的露營場地，建立相關管理規範，除了輔導業者改善成為合法，最重要的是安全問題，也應強制業者投保公共意外責任險。名單也務必清楚揭露，讓消費者能有保護自身安全的最佳選擇。

劉喜臨表示，露營地管理制度很明顯是屬地主義，土地管理機關都有權責規範，哪塊地能否設置露營地都很清楚，現在很多露營地都位在行水區等潛在危險區域，縣市政府卻沒有硬起來稽核。

世新大學觀光學系副教授陳墀吉表示，露營地管理無須設立專法，只要回歸現有法令管理，並依露營場規模大小，分級管理；劉喜臨也表示，各土地已有其目的主管機關，立專法反而是疊床架屋，但建立明確的申請流程確有必要。