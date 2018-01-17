合法業者籲嚴管 違法業者盼給條生路

2018-01-17

〔記者魏瑾筠、劉濱銓、謝介裕、蔡孟尚／綜合報導〕露營活動正夯，合法露營地卻如鳳毛麟角。正申請合法露營許可的南投魚池鄉休閒農場魏姓業者表示，合法經營露營地從土地取得到水土保持工作，樣樣不能少，加上營地的浴室、廁所等建物，都需要有使用執照，並要通過消防法規，有些業者因申請曠日廢時，逕自在風景秀麗的地點開闢露營地，造成安全隱憂，政府應從嚴管理。

南投縣名間鄉擁有尤加利樹森林的「森十八」休閒農場負責人陳秋萍表示，該農場是縣內極少數合法的露營場地之一，政府過去放縱、消積的做法，對合法業者而言，十分不公平，不但要繳稅，又要受到相關單位監督，觀光局公布名單，算是遲來的正義。

在桃園復興區經營卡普休閒農莊的林姓負責人則無奈表示，業者很願意配合政府的公共安全要求，也不會濫墾、濫伐破壞環境與生態，更願意為遊客辦理保險，希望有法令可依循。他說，不少原住民都是借錢經營露營地，若還沒賺錢就被要求退場，「這不是要逼人跳樓嗎」？盼政府放寬用地標準，給條生路。

新竹縣露營場地最多的尖石鄉、五峰鄉，均不在觀光局這一波公布名單內，尖石鄉有露營地業者私下說，觀光局並沒公布違法露營地業者名單，所以不在名單內並不代表「違法」，過去新竹縣政府也只是公布環境敏感區域的露營場地名單，供消費者「參考」，可見這方面的法令駁雜分歧，怎麼適用認定違法，仍有爭議，希望政府能以單一窗口方式，告訴他們如何做到合法。

露營玩家：自己上網找有口碑營地

林姓露營玩家表示，現在露營區無法可管，為了露營安全，都是自行上網找有口碑的營地。除了硬體安全，管理上政府也應有所作為，例如營地用水取得、廢水排放及用電安全等。許多露營地是入園之後，營主（業者）就找不到人了，但露客（露營者）有時在電器設備使用上未依規定，恐引發跳電或走火的危險，卻不見有人出面管理。

每個月都會露營一次的鄭小姐表示，有些露營地其實安全措施做得相當好，若只因用地關係無法合法，甚至被要求退場，這將不只是業者的損失，露營玩家更會無處可去，相當可惜，期盼政府能制定合理標準，創造三贏。