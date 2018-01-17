桃園擬製「露營地圖」 揭露危險場所／中央若未放寬用地標準 將要求全數退場

2018-01-17

〔記者黃美珠、魏瑾筠、張協昇／綜合報導〕國內合法露營場地少，如何處置非法業者？地方政府做法不一。南投縣長林明溱表示，中央對露營區尚未有明確管理辦法前，若非濫墾濫伐等嚴重破壞山林行為，將輔導合法化。桃園市則表示，如中央不放寬用地標準，將要求業者「全數退場」。

桃園僅有公辦合法露營地石門國小上榜，等同宣告民間經營的一一○處露營場地統統不合法。桃園市府觀光旅遊局觀光管理科長李富華表示，不合法露營地主要涉及違規用地，桃園的露營地有九成位於農牧用地上，但依法規僅有休閒農場可設露營區，若中央放寬農牧用地可設置露營區，就可解決問題。如中央不放寬用地標準，在「於法不容」的情況下，將要求業者「全數退場」。

李富華直言，中央現行法規都是針對「合法」露營地制定管理辦法，對於「不合法」的露營地，並無法源可裁罰。在中央法規未變動前，先會同相關單位擬定「露營區基本安全原則」，將位處特定水土保持區、活動斷層兩側範圍、山崩與地滑區、河川區、未經專業技師設邊坡平台的露營地等，都列為危險等級，製成「露營地圖」，近日上線。

輕微違規 南投傾向輔導合法

南投縣政府也表示，根據「露營窩」資料，縣內有三二四處露營區，迄今年一月五日清查六十五處，有二十九處露營區因未擬具水保計畫或施作項目與核定之水保計畫不符，依違反水土保持法裁罰，四處簽辦裁罰中。還有十六處位於土石流潛勢區、六處位於特定水保區，研擬公布供民眾參考。

新竹縣政府原住民族行政處調查統計發現，全縣十三鄉鎮市中，只有竹北、寶山以及芎林三個鄉市沒有露營區，已存在的露營區共有兩百六十八家，該處另列管一百廿七件在原住民保留地上的違規水保案件，當中至少八成準備要做露營區使用，兩方合計三百九十五家業者，統統違反土地容許使用。

但竹縣原民處也表示，土石流潛勢區、山崩與地滑敏感區並非絕對危險，必須看氣候條件、以及開發行為所帶來的地表負載狀況等，縣府的管理方式是輔導其補正、重新依法提出申請，以爭取就地合法的可能。特定水保區因位於土石流最嚴重的區域而劃設，不容許有任何開發行為。他們查處卅七家後，已移請縣農業處查察有無違反土地容許使用項目，有的話改由地政處裁罰，直到業者搬走或「回復土地原狀」為止。