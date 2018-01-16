華航年終獎金拍板 平均3個月

中華航空去年全年營收1561.3億元、長榮航空則為1635.6億元，長榮今年年終獎金平均4個月，華航一度傳出僅0.5個月、或定額2.2萬元等方案，引發議論。華航昨晚宣布，基層員工平均可獲得約3個月年終。
華航說明，今年發放包含1個月基本薪獎金，定額獎金每人3.6萬元，再加上董事長、總經理春節激勵金1.2萬元，合計4.8萬元；考績獎金部分，優等有1.05個月基本薪，年終平均約3個月。另今年將調薪3％。
遠東航空則表示，年終額度正在評估中。
（記者陳宜加）
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
中華航空去年全年營收1561.3億元、長榮航空則為1635.6億元，長榮今年年終獎金平均4個月，華航一度傳出僅0.5個月、或定額2.2萬元等方案，引發議論。華航昨晚宣布，基層員工平均可獲得約3個月年終。
華航說明，今年發放包含1個月基本薪獎金，定額獎金每人3.6萬元，再加上董事長、總經理春節激勵金1.2萬元，合計4.8萬元；考績獎金部分，優等有1.05個月基本薪，年終平均約3個月。另今年將調薪3％。
遠東航空則表示，年終額度正在評估中。
（記者陳宜加）
熱門推播