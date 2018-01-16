退費問題多 美甲消費申訴暴增3倍

2018-01-16

〔記者陳宜加／台北報導〕美甲風潮方興未艾，但衍生的消費爭議2年來成長近3倍，以退費糾紛為最大宗。有鑑於此，消保處已協調衛福部、教育部、經濟部聯手建立管理機制，初步規劃由衛福部擔任召集機關，先由各地衛生機關受理申訴，再依案件類型轉介權責單位處理。

地方衛生局將受理申訴

根據法國市調公司發布「全球指甲護理市場」報告，至108年底，全球市場規模將達90億美元。國內業者亦推估，目前國內每年產值約10億元，可見美甲美睫已蔚為風尚，但因此而衍生的消費爭議也時有所聞。

消保處統計，國內有關美甲美睫的消費申訴由105年的31件成長至去年的86件，案件數成長近3倍。爭議類別前3名依序為退費問題63件、補習或教學課程爭議16件，以及服務品質與安全衛生問題共10件。

退費糾紛主因部分業者促銷服務課程或商品，但消費者購買後卻經常無法順利預約使用；且當要申請退費時，業者卻聲稱網站已載明辦理退費時程需90個工作天，更有拖延處理退費情形。

消保處參議王淑慧提醒，美甲美睫商品與服務多用於人體，應確認安全衛生，例如商品是否符合化粧品衛生管理條例或商品標示法規定；消費者對於自身體質也應有所認識，避免因使用商品而發生過敏或不良反應的窘況。

消費者應注意預付規定

她也說，消費者應事前了解業者收費與退費規定，常見預付型消費模式，若臨時取消、遲到或未到，可能不提供服務且扣除已預繳費用，消費者應確實掌握。